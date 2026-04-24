Quién es Francisco Iturbide, posible nuevo presidente de la Liga MX

Francisco Iturbide sería el nuevo presidente de la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Liga MX inicia una etapa de autonomía tras la aprobación de su independencia jurídica de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En este contexto, Francisco Iturbide aparece como el principal candidato a ocupar la presidencia de la liga, según el periodista David Medrano.

La reestructura coincide con la salida de Juan Carlos Rodríguez y la designación de Mikel Arriola como Alto Comisionado hace algún tiempo, ahora el directivo dejaría vacante el puesto de presidente y abriría la puerta a Iturbide en la gestión técnica y operativa.

También se habría tomado una decisión importante con los dueños de los 18 equipos este pasado jueves 23 de abril, permitiendo que la Liga MX opere como una asociación civil, con mayor independencia y un modelo de gobernanza orientado a fortalecer procesos internos y la toma de decisiones.

La aprobación del denominado “G8” es indispensable para formalizar el nombramiento, y las modificaciones podrían concretarse hasta 2027.

Francisco Iturbide: de las fuerzas básicas del América a la dirección operativa

Francisco Iturbide nació el 26 de junio de 1989 y se formó como futbolista en el Club América Sub-20, donde jugó como delantero centro.

Posteriormente, militó en equipos como Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Ascenso, aunque nunca debutó en la Liga MX a nivel profesional.

Tras concluir su carrera como jugador en 2015, Iturbide se integró a la estructura directiva del futbol mexicano.

Actualmente, ocupa el cargo de Director General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX.

Desde esta posición, participa en la organización de calendarios, la coordinación de torneos y la representación de la liga ante organismos internacionales.

“Confiamos en que Francisco Iturbide llevará la voz de nuestra liga a nuevos horizontes, fortaleciendo la colaboración con otras ligas y contribuyendo al crecimiento global del deporte”, comunicó la Liga MX en junio de 2025 tras una designación previa sobre ser representante de la liga a nivel mundial.

Iturbide formó parte de los Alebrijes de Oaxaca. @History_LigaMX

Su perfil técnico responde a la nueva etapa de autonomía de la Liga MX

La proyección de Iturbide como presidente responde a la demanda de una figura con experiencia directa en procesos internos y gestión operativa, a diferencia de perfiles políticos como el de Mikel Arriola.

La reforma estructural pretendería acercar a la Liga MX a modelos de gestión de ligas europeas como Inglaterra y España, con enfoque en autonomía.

El proceso de designación incluiría la aprobación del “G8”, conformado por líderes de clubes como América, Chivas, Monterrey, Toluca y Santos.

La entrada en funciones podría extenderse hasta el Clausura o Apertura 2027, mientras la liga consolida su transición jurídica y administrativa.

La transformación de la Liga MX en asociación civil y la posible llegada de Francisco Iturbide a la presidencia marcan una ruptura con la estructura anterior.

El nuevo modelo refuerza la independencia y busca profesionalizar la gestión de la Primera División, en línea con estándares internacionales.