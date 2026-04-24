México

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

La viuda de Chespirito dio su punto de vista al respecto

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florinda meza, angela aguilar y christian nodal
(Instagram)

La actriz y productora Florinda Meza fue abordada por la prensa en medio de los rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como la controversia que rodea al videoclip Un Vals.

Meza, quien ha sido criticada a lo largo de su trayectoria por iniciar su romance con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuando él aún estaba casado, compartió su opinión sobre las críticas hacia la hija de Pepe Aguilar y el cantante de Adiós amor.

Florinda Meza defiende a las mujeres y da consejos sobre el amor

Durante el encuentro, Florinda Meza reiteró su posición sobre la sororidad y el respeto en la vida pública:

“Siempre he defendido y seguiré defendiendo es a las mujeres. La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si yo volviera a ser, a nacer, pediría ser mujer”.

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)
Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Sobre los rumores de separación entre Ángela y Nodal, la actriz reflexionó sobre los retos del amor moderno:

“Bueno, la gente ahora se, se junta, se casa, se separa mucho, ¿no? Por eso les digo que para mí fue una suerte haber encontrado el amor verdadero".

A modo de consejo para Nodal y Ángela, Meza recordó la enseñanza de su abuela sobre los conflictos de pareja:

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi, de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones’”.

La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)
La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)

Consultada sobre las comparaciones entre mujeres en el espectáculo, Meza fue contundente: “Nadie debe hacer comparaciones con nada. No sé, hay cosas más importantes que comerse al vecino”.

Polémica de “Un Vals” y rumores de ruptura

La aparición de una modelo parecida a Cazzu en el video Un Vals de Christian Nodal generó una ola de críticas y especulaciones sobre la relación entre Ángela Aguilar y el cantante.

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)
Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Meza también compartió recuerdos personales sobre el amor y la familia, destacando la importancia de la comprensión y el afecto en las relaciones de pareja: “La relación se fortalece con comprensión y amor.”

La viuda de Chespirito enfatizó que no conoce personalmente a los protagonistas de la polémica, pero sí a la abuela de Ángela, Flor Silvestre, de quien guarda buenos recuerdos.

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