El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

(Instagram)

La actriz y productora Florinda Meza fue abordada por la prensa en medio de los rumores sobre una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, así como la controversia que rodea al videoclip Un Vals.

Meza, quien ha sido criticada a lo largo de su trayectoria por iniciar su romance con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cuando él aún estaba casado, compartió su opinión sobre las críticas hacia la hija de Pepe Aguilar y el cantante de Adiós amor.

Florinda Meza defiende a las mujeres y da consejos sobre el amor

Durante el encuentro, Florinda Meza reiteró su posición sobre la sororidad y el respeto en la vida pública:

“Siempre he defendido y seguiré defendiendo es a las mujeres. La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si yo volviera a ser, a nacer, pediría ser mujer”.

Entre acusaciones de infidelidad, tensiones familiares y versiones de separación, analistas sostienen que la crisis mediática habría sido aprovechada para favorecer la imagen de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Sobre los rumores de separación entre Ángela y Nodal, la actriz reflexionó sobre los retos del amor moderno:

“Bueno, la gente ahora se, se junta, se casa, se separa mucho, ¿no? Por eso les digo que para mí fue una suerte haber encontrado el amor verdadero".

A modo de consejo para Nodal y Ángela, Meza recordó la enseñanza de su abuela sobre los conflictos de pareja:

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi, de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones’”.

La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)

Consultada sobre las comparaciones entre mujeres en el espectáculo, Meza fue contundente: “Nadie debe hacer comparaciones con nada. No sé, hay cosas más importantes que comerse al vecino”.

Polémica de “Un Vals” y rumores de ruptura

La aparición de una modelo parecida a Cazzu en el video Un Vals de Christian Nodal generó una ola de críticas y especulaciones sobre la relación entre Ángela Aguilar y el cantante.

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos, según amigo de la familia. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Meza también compartió recuerdos personales sobre el amor y la familia, destacando la importancia de la comprensión y el afecto en las relaciones de pareja: “La relación se fortalece con comprensión y amor.”

La viuda de Chespirito enfatizó que no conoce personalmente a los protagonistas de la polémica, pero sí a la abuela de Ángela, Flor Silvestre, de quien guarda buenos recuerdos.