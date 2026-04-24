México

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Los datos fueron publicados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por INEGI

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

La percepción de inseguridad en zonas urbanas presenta una disminución, de 69.9% a 61.9%, con lo que alcanza el nivel más bajo registrado desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por INEGI.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), subrayó en su cuenta de X que este resultado refleja avances claros y atribuye el comportamiento a una estrategia basada en coordinación, inteligencia y presencia territorial.

“La ENSU confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajó de 69.9% a 61.9%, el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostiene García Harfuch, quien también destacó la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas.

En este sentido, la ENSU señaló que el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea marcaron su punto más alto desde septiembre de 2021, mientras que la Guardia Nacional registra su mejor nivel de percepción positiva desde marzo de 2021.

La Secretaría de Marina (Semar) reporta un avance de 4 puntos en la valoración de su desempeño, según la medición del INEGI.

Ensu INEGI Fuerzas Armadas
Foto:x.com/OHarfuch

De acuerdo con la Encuesta Nacional, el 61.5% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Esta cifra representa una ligera baja respecto a diciembre de 2025, cuando el porcentaje fue de 63.8%. Sin embargo, el nivel general de percepción de inseguridad se mantiene alto y sin cambios significativos frente a marzo de 2025.

Las mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres: 67.2% de las mujeres reportaron sentirse inseguras en su ciudad, comparado con 54.6% de los hombres.

En el desglose por áreas urbanas, se observaron aumentos importantes en la percepción de inseguridad en ciudades como Puerto Vallarta (subió de 32.0% a 59.9%), Tepic (de 37.9% a 53.9%) y Zapopan (de 54.7% a 70.8%). Por el contrario, en San Pedro Garza García, Saltillo y Torreón, la percepción de inseguridad mostró una baja significativa.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Los espacios que la población identifica como más inseguros son los cajeros automáticos en la vía pública, donde 70.6% de las personas reportan sentirse inseguras, así como la calle (65.3%), el transporte público (64.1%) y las carreteras (60.1%). Las mujeres tienden a sentirse más inseguras que los hombres en todos estos lugares.

En cuanto al futuro, 30.1% de la población considera que la situación de la inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, y 27.1% cree que empeorará.

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