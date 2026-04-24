Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Sol León estuvo casada con poderoso narco. (Captura de pantalla)

La influencer y empresaria sinaloense Sol León habló abiertamente sobre su pasado personal y confirmó que se casó por el civil con el padre de su hija mayor, un hombre vinculado a familias del narco en Culiacán, Sinaloa.

Un narco pesado

Durante una extensa entrevista en el podcast de Gusgri, la también empresaria reconoció el contexto de violencia y abundancia que marcó su juventud, sin mencionar nombres ni apodos, pero dejando entrever el entorno al que pertenecía su expareja.

En el relato, Sol León detalló que conoció al padre de su hija Miranda a los 17 años. Lo describió como un hombre alto, pelirrojo, de ojos verdes y “de familia de los más acá”.

Al referirse a la vida en Sinaloa en esa época, la influencer señaló: “En Sinaloa todo mundo en ese entonces se dedicaba a lo mismo, ya sabes. Todos, el que respira, el que se mueve, todo era, pues eran los tiempos de Sinaloa donde me tocó nacer, donde me tocó crecer”.

Al hablar de su relación, Sol León aseguró que el hombre se casó con ella, aunque solía tener muchas relaciones y era conocido por su poder y riqueza.

“Me casé con el papá de Miranda por el civil. Yo no voy a ser tu querida. Conmigo te vas a casar”, afirmó durante la entrevista. La empresaria relató que vivió rodeada de lujos, con acceso a “maletas repletas de dinero” y lujosas camionetas, pero decidió separarse tras descubrir una infidelidad. Pocos meses después, su expareja fue asesinado.

Sol León habló de su pasado en Sinaloa. Crédito: IG/solleon21

Sol León recordó que su exesposo era parte de una familia “famosísima en Sinaloa”, lo que hacía que su apellido fuera conocido en el estado. “Era hermano de fulano, sobrino de perengano. O sea, era gente, mmm, gente, hace 20 años, gente...”, relató.

La empresaria recalcó que en esa época “en Sinaloa todo mundo en ese entonces se dedicaba a lo mismo” y que él era identificado como uno de los “patrones” que “mandaban en la ciudad”. La figura de su expareja estaba tan presente en el imaginario local que incluso tenía corridos escritos en su honor. “¿Y tiene corridos él? —Ah, claro”, respondió cuando fue consultada sobre el tema.

Sol León relató que, tras cada discusión, el hombre llegaba con “maletas repletas de dinero” para contentarla. Además, reconoció que la familia paterna de Miranda nunca ofreció ningún tipo de ayuda económica tras la muerte de su expareja.

“Toda la familia de él, pues con mucho dinero y lo lógico para mi hija Miranda, ni un centavo. Pero no importa, yo tenía a mi papá, el de la taquería”, relató.

Le quitó el apellido a su hija

Sol León (Sol León)

Uno de los aspectos más delicados que Sol León compartió fue la necesidad de proteger a su hija Miranda del peso del apellido paterno. “Tiene un apellido, ya se lo quité a Miranda ese apellido porque le iba a perjudicar”, explicó durante la entrevista, dejando claro que esa decisión fue motivada por la fama y los riesgos asociados al entorno de su exesposo.

“Dije: Te tengo que quitar a como dé lugar ese apellido porque te va a perjudicar”, enfatizó.

La empresaria también narró cómo, tras descubrir una infidelidad, decidió separarse. “Yo ni por todo el oro del mundo pude tener la capacidad de aguantar que me humillaran. Y tenía a Miranda de una, no, meses o un año... Descubrí una infidelidad, la primera que yo descubrí, hoy sé que era la número 100, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta de la primera, ese día le dije: ‘Bye. Y no regreso y no te quiero volver a ver’”, relató.

Poco tiempo después de la separación, el padre de Miranda fue asesinado. Sol León reconoció que esa etapa fue especialmente difícil: “Pues a los meses lo matan. Y tenía una mujer embarazada”. El día en que acudió a la morgue, descubrió que su ex tenía otra pareja esperando un hijo, lo que profundizó el quiebre familiar y económico.

“Eso es de lo único que me arrepiento, de haber regresado todo. Pues no me quedé con nada”, recordó sobre la decisión de devolver todo lo material tras la ruptura.

Tras separarse del padre de Miranda, la empresaria regresó a vivir con sus padres, pero poco tiempo después su propio padre fue asesinado de forma violenta.

Después de la pérdida de su padre, su madre quedó en estado de shock y Sol León debió hacerse cargo de su hija, su madre y su hermano menor. La empresaria relató que enfrentó amenazas y vivió en constante miedo por la seguridad de su familia, hasta que decidió mudarse a Mexicali para empezar de nuevo.

Versiones sobre la identidad de su exesposo

(Foto: Reddit/NarcoFootage)

Aunque en la entrevista Sol León nunca menciona el nombre ni el apodo de su expareja, en redes sociales y algunos medios se han difundido versiones que vinculan al padre de Miranda con figuras específicas del narco en Sinaloa, como Raúl Meza Ontiveros, conocido como “El M6”.

Sin embargo, más allá de las versiones, lo cierto es que hay coincidencias temporales: si la empresaria nació en 1989, habría tenido alrededor de 17 años en 2006, edad en la que dijo haberlo conocido, y cerca de 18 en 2007, año en que “El M6” fue asesinado en Culiacán a los 40 años.

Cabe apuntar que Raúl Meza Ontiveros sería el padre de Adriana Meza Torres, la actual esposa de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Algunos otros mencionan que en realidad su expareja sería el hermano del M6, Faustino Meza Ontiveros, asesinado en 2015 a los 27 años, sin embargo, en esta versión no coincidiría la edad de la joven.