Tren México-Pachuca avanza al 30%, Sheinbaum asegura que superará a AMLO

Claudia Sheinbaum supervisó la obra del tren Ciudad de México-Pachuca en Tezontepec, Hidalgo.

“Le vamos a ganar al presidente López Obrador en el número de kilómetros de trenes públicos”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la supervisión de la obra del Tren México-Pachuca en Tezontepec, Hidalgo.

Sheinbaum impulsa obras ferroviarias

La mandataria refirió que este 2026 su gobierno licitará otra parte de los trenes los cuales forman parte de los siguientes proyectos ferroviarios:

Tren México-Pachuca y tren México-Nuevo Laredo

Ciudad de México-Nuevo Laredo y el Ciudad de México-Guadalajara

Cabe destacar que lo mencionado por Sheinbaum, forma parte de cinco compromisos de su administración en materia de movilidad a través de este transporte, los cuales enlistó:

El tren forma parte del rescate de trenes públicos impulsado por la cuarta transformación; ahora es operado totalmente por el Fondo Nacional de Infraestructura y es completamente público.

El Tren México-Pachuca lleva un avance del 30% con 10 mil trabajadores diarios ; el proyecto fomenta el desarrollo económico y la conectividad entre la Ciudad de México y Pachuca.

La velocidad en la construcción se debe al trabajo de los ingenieros militares, quienes también participaron en el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

El tren es un proyecto social que apoya a las comunidades cercanas, con el objetivo de lograr prosperidad compartida.

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