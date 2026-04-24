Luisa Alcalde agradece a Sheinbaum encargo en la Consejería Jurídica: “Es un honor contribuir”

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó a Luisa Alcalde tras ofrecerle estar al frente de la Consejería Jurídica. (Crédito: Presidencia)

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, agradeció a través de sus redes sociales “la confianza” de la presidenta Claudia Sheinbaum por haberle ofrecido el cargo en la Consejería Jurídica de la presidencia hace unos días.

La líder morenista aseguró que estará “a la altura de este nuevo encargo”, por lo que consideró como un “honor contribuir en la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, hoy como dirigente de nuestro movimiento y muy pronto al frente de la Consejería Jurídica del Gobierno México”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Luisa Alcalde?

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió cuestionamientos sobre las criticas que ha recibido Luisa Alcalde sobre la oferta realizada hace unos días:

“Luisa María es una compañera también extraordinaria y va a hacer una... Yo la invité a ser consejera jurídica; imagínense, la Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del Gobierno de México.

Entonces, no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo. Es buenísima, Luisa.

Entonces, es parte de la campaña en contra de lo que representa nuestro movimiento, pero realmente tenemos un muy buen equipo en el Gabinete”.

Luisa María Alcalde dejará la dirigencia de Morena por petición de Claudia Sheinbaum. (Foto: X/Luisa Alcalde)

Esthela Damián deja el cargo para ir por Guerrero en 2027

En su carta de renuncia, Esthela Damián hizo referencia a la postura expresada en varias ocasiones por la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que quienes tengan la intención de participar en los procesos internos del partido para la selección de candidaturas rumbo a la renovación en 2027 deben separarse de sus cargos públicos.

Esthela Damián manifestó que, en congruencia con esa convicción y motivada por su vínculo con Guerrero, estado del que es originaria y con el que sostiene un profundo amor y compromiso social, ha tomado la decisión de participar en el proceso interno de Morena.

Por ello, consideró oportuno cerrar su ciclo en el servicio público y presentar su renuncia, formalizando así su intención de contender por una candidatura en las elecciones de 2027.

Ariadna Montiel podría llegar a la dirigencia de Morena

Entre la especulación que ha generado el cambio al interior del gobierno y el partido oficialista, el nombre de Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, ha destacado como una de las posibles opciones para suplir a Luisa Alcalde, al respecto, Sheinbaum comentó:

“Desde hace algunos días se filtró este tema y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la Consejería Jurídica, quién podría ser presidenta o presidente de Morena... Cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el Gobierno de México. Entonces, si Ariadna o cualquier otra compañera o compañero que participe en el Gobierno tiene deseos de participar, pues tendría que dejar su cargo”.