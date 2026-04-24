México

Claudia Sheinbaum y Mark Carney analizan revisión del T-MEC: consideran ampliar colaboración comercial

Los mandatarios abordaron distintos temas de importancia para sus naciones

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Claudia Sheinbaum y Mark Carney fortalecen relaciones en diversas áreas de interés para sus países. REUTERS/Raquel Cunha
Claudia Sheinbaum y Mark Carney fortalecen relaciones en diversas áreas de interés para sus países. REUTERS/Raquel Cunha

Este viernes 24 de abril, Mark Carney y Claudia Sheinbaum tuvieron una conversación telefónica donde abordaron distintos temas importantes para sus respectivas naciones.

Los líderes reafirmaron su compromiso de mantener una comunicación fluida y de continuar trabajando juntos en beneficio de sus países y la región.

¿Sobre qué hablaron Sheinbaum y Mark Carney? Asesino de Teotihuacán, acuerdos empresariales y Marcelo Ebrard

El atentado en Teotihuacán fue un tema pilar en la charla de la presidenta con Mark Carney. REUTERS/Henry Romero
El atentado en Teotihuacán fue un tema pilar en la charla de la presidenta con Mark Carney. REUTERS/Henry Romero

Por un lado, hablaron de colaboración entre países tras fallecimiento de una ciudadana canadiense en Teotihuacán. Este gesto diplomático se produce pocos días después de un tiroteo sobre la pirámide de la Luna que además dejó 13 personas heridas.

También charlaron de fortalecimiento de los países gracias a la Misión Comercial del Equipo Canadá en México, que dejó como saldo más de 20 nuevos acuerdos y alianzas empresariales. En el encuentro telefónico, Carney manifestó su respaldo a la futura misión comercial mexicana a Canadá, que estará liderada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Colaboración en otros temas y el T-MEC

El famoso T-MEC será revisado muy pronto.
El famoso T-MEC será revisado muy pronto.

Durante la conversación, los mandatarios analizaron cómo aprovechar estos avances para profundizar la colaboración en sectores clave como los minerales críticos, las tecnologías limpias, la energía y la manufactura avanzada. Entre los logros recientes, destacaron la firma de un memorando de entendimiento en materia de seguridad sanitaria industrial y biofabricación, que tiene como fin fortalecer la cadena de suministro farmacéutica.

Ambos líderes también evaluaron la próxima revisión del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (el T-MEC). Coincidieron en la importancia de coordinar acciones para afrontar desafíos económicos comunes y asegurar mayor estabilidad y prosperidad para sus sociedades.

Cuba y el próximo Mundial de futbol

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro canadiense Mark Carney habla durante una conferencia de prensa con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (no en la foto) en el Palacio Nacional, en la ciudad de México, México. 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha REFILIO - REPETICIÓN DE CALIDAD
FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro canadiense Mark Carney habla durante una conferencia de prensa con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (no en la foto) en el Palacio Nacional, en la ciudad de México, México. 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Raquel Cunha REFILIO - REPETICIÓN DE CALIDAD

El diálogo no se limitó al ámbito económico. Carney y Sheinbaum resaltaron los avances del Plan de Acción Canadá-México, que impulsa la colaboración en corredores marítimos, comercio transfronterizo, innovación y tecnología. Además, abordaron la situación humanitaria en Cuba y compartieron perspectivas sobre las acciones en curso para asistir al pueblo cubano, coordinando esfuerzos con otros socios internacionales.

La charla cerró con una referencia al Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Según las proyecciones, este evento generará USD 2.000 millones (unos 2.147 millones de euros) para la economía canadiense. Tanto Carney como Sheinbaum expresaron su entusiasmo por el certamen y por la oportunidad que representa para las tres naciones.

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