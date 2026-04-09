México

Deforestan Reserva de la Biósfera Calakmul en Campeche, Profepa clausura temporalmente la zona

Autoridades ambientales encontraron que entre las principales especies afectadas está la planta conocida como pata de elefante, protegida por la Semarnat

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La Selva Húmeda se distingue por su alto valor ambiental y por albergar una importante diversidad de flora y fauna nativa.
La Selva Húmeda se distingue por su alto valor ambiental y por albergar una importante diversidad de flora y fauna nativa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó la clausura total temporal de una fracción en la zona de la Reserva de la Biosfera Calakmul, ubicada en Campeche. Esta decisión se tomó tras detectar actividades de deforestación y cambio de uso de suelo en un área considerada clave para el equilibrio ecológico de la región.

Durante una visita de inspección de las autoridades ambientales, se constató la remoción de vegetación forestal sobre una superficie de 14.9 hectáreas de selva mediana subperennifolia, es decir, una selva húmeda.

Este ecosistema se distingue por su alto valor ambiental y por albergar una importante diversidad de flora y fauna nativa. Los trabajos de deforestación afectan la cobertura vegetal y alteran el hábitat de numerosas especies silvestres.

Impacto ambiental y afectación a especies protegidas

La remoción de vegetación trae consigo la pérdida de hábitats esenciales para la fauna local y limita la capacidad de la selva para conservar suelo y agua. Además, se observaron daños a especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la pata de elefante (Beaucarnea recurvata), lo que incrementa la gravedad del impacto ambiental en la zona núcleo.

La inspección respondió a una denuncia presentada por la dirección de la reserva, que detectó actividades de deforestación mediante recorridos de vigilancia coordinados con la Guardia Nacional.

Durante estos patrullajes, se identificó a personas operando maquinaria pesada para la remoción de vegetación, dentro de una de las áreas más sensibles de la reserva.

La eliminación de la cubierta vegetal en zonas de selva seca genera una serie de impactos ambientales negativos.
Se observaron daños a especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la pata de elefante lo que incrementa la gravedad del impacto ambiental en la zona núcleo. (Profepa)

Procedimiento administrativo y acciones de vigilancia

Frente a estos hechos, la Profepa decidió imponer la clausura como medida preventiva, con el objetivo de evitar daños mayores en el ecosistema.

Además, inició el procedimiento administrativo correspondiente, sin descartar posibles acciones legales derivadas de la presunta comisión de delitos ambientales.

La autoridad ambiental reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia y las inspecciones en Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de asegurar la conservación de los ecosistemas y sancionar cualquier actividad que represente un riesgo para la biodiversidad.

Estas acciones buscan garantizar la preservación de recursos naturales y la integridad de los hábitats que forman parte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.

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