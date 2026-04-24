México

Cocinero decapita a mesera que era su pareja y se atrinchera en restaurante de Reynosa

La víctima, identificada preliminarmente como Lorena “N”, fue localizada sin vida en el área de cocina del negocio

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El presunto culpable del feminicidio se encuentra siendo atendido en un hospital por heridas de arma de fuego. Crédito: Google Maps
El presunto culpable del feminicidio se encuentra siendo atendido en un hospital por heridas de arma de fuego. Crédito: Google Maps

Un hombre identificado extraoficialmente como Cándido “N” decapitó a su pareja, Lorena “N”, y se atrincheró dentro del restaurante La Gallina Dorada la tarde de este viernes en la colonia Rodríguez, en Reynosa, Tamaulipas.

Empleados del establecimiento dieron aviso a las autoridades tras presenciar el ataque y observar que el agresor permanecía armado en el interior del local, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Según las primeras averiguaciones, la víctima de 30 años laboraba como mesera. Testigos en la zona refieren que perdió la vida en el área de cocina tras ser atacada con un arma blanca.

La escena conmocionó a testigos, quienes relataron que el presunto responsable, cocinero del mismo restaurante, se habría encerrado tras cometer el crimen y amenazó a los agentes que arribaron al lugar.

Según los reportes de diversos medios locales, paramédicos trasladaron al agresor al Hospital General de Reynosa bajo custodia policial luego de que los policías se defendieran con disparos en una pierna y un brazo, ya que intentó agredirlos con un arma blanca y otro objeto del que no se tienen detalles.

La Fiscalía integró la carpeta de investigación por feminicidio

Según reportes de medios locales como Hora Cero y El Horizonte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de evidencias en el restaurante, entre ellas el arma blanca presuntamente utilizada y otros indicios materiales.

Personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo de la víctima al anfiteatro local para la necropsia de ley.

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Las autoridades iniciaron investigaciones bajo protocolos de feminicidio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil exacto del crimen.

Las averiguaciones periodísticas señalan la línea principal apunta a una posible motivación relacionada con celos.

La carpeta de investigación continúa abierta y las diligencias ministeriales incluyen testimonios de empleados y la revisión de videograbaciones del local.

El detenido permanece bajo custodia tras ser herido durante su detención

El agresor, de 38 años, permanece internado en el Hospital General bajo vigilancia policial.

Los agentes lo detuvieron después de que intentó atacar a los policías que acudieron al llamado de emergencia.

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Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes, fue herido en una pierna y en un brazo por los elementos de seguridad que atendieron la emergencia.

Información en desarrollo...

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