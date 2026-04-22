Prohíben el acceso con mochilas a la zona arqueológica de Chichén Itzá tras ataque en Teotihuacán

Autoridades culturales anunciaron nuevas medidas de seguridad en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde desde ayer quedó prohibido el acceso con mochilas para todos los visitantes.

La decisión se da en un contexto de mayor vigilancia en sitios turísticos del país, luego del tiroteo en Teotihuacán, que dejó víctimas y generó preocupación por la seguridad en zonas arqueológicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica para todo tipo de mochilas (backpacks), sin excepción, por lo que los visitantes deberán evitar ingresar con este tipo de objetos al sitio.

El anuncio fue emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato de las unidades de servicios culturales y turísticos del Estado de Yucatán, quienes señalaron que la disposición busca reforzar la seguridad, mejorar la experiencia de visita y contribuir a la conservación del patrimonio cultural.

Recomendaciones para visitantes

Ante esta nueva normativa, autoridades recomendaron a los turistas:

Llevar únicamente artículos personales indispensables

Optar por bolsos pequeños o alternativas permitidas

Planificar su visita con anticipación para evitar contratiempos

Estas acciones buscan agilizar el acceso y reducir riesgos dentro de una de las zonas más visitadas de México.

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

Aunque el comunicado no menciona directamente el incidente, la restricción ocurre tras el reciente ataque armado en Teotihuacán, donde un agresor disparó contra visitantes en la Pirámide de la Luna, generando momentos de pánico.

El hecho encendió alertas sobre la seguridad en sitios turísticos y provocó una revisión de protocolos en distintos puntos del país.

¿Está abierto Teotihuacán hoy?

Tras el tiroteo en Teotihuacán, la zona arqueológica permaneció cerrada temporalmente mientras se realizaban investigaciones por parte de las autoridades.

Sin embargo, reportes recientes indican que el sitio reabrió al público este miércoles 22 de abril, es decir, dos días después del ataque, aunque con restricciones en algunas áreas, como la Pirámide de la Luna, que permanece cerrada por peritajes.

En condiciones normales, el horario de acceso a Teotihuacán es de 8:00 a 17:00 horas, aunque tras los hechos se prevé la implementación de mayores medidas de seguridad para visitantes.

Autoridades han señalado que la reapertura se realiza de forma gradual, con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros tras uno de los incidentes más graves registrados en este sitio histórico.