La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

Una colosal estatua de Monkey D. Luffy de One Piece, protagonista del popular manga y anime, se erige en una exhibición temática con un fondo azul que simula el mar y el cielo, capturando la atención de los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convención CCXP México 2026 reúne en el Centro Citibanamex a figuras internacionales del cine, la música y la televisión los días 24, 25 y 26 de abril, en la que es su tercera edición. La Spoiler Night confirmó figuras coleccionables exclusivas, actividades para todas las edades, firmas de celebridades y dinámicas para distintos públicos. El evento concentra franquicias internacionales, experiencias interactivas y lanzamientos de marcas japonesas.

La edición 2026 ofrece stands oficiales de películas próximas como Avengers: Doomsday, Moana y Toy Story 5, áreas para series y anime, así como zonas de fotografía y pruebas de videojuegos actuales y arcade. Entre los invitados internacionales figuran Christopher Lloyd, recordado como el Doc Brown de Volver al Futuro; Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, y Aaron Paul, conocido por Breaking Bad. Los actores Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel, del reparto de House of the Dragon, participan el sábado 25 de abril en el Thunder Stage y el Omelete Stage.

Este video documenta la CCXP en el Centro Banamex. Se observan figuras de personajes como Gundam y R2-D2. También se muestran áreas con disfraces de personajes y juegos de arcade, ofreciendo diversas experiencias a los asistentes. El evento incluye exhibiciones y zonas de entretenimiento, reflejando el ambiente de una convención de cultura pop. Se aprecian detalles de una zona de descanso con cojines. El metraje cubre varios aspectos de la convención.

César Muratalla, responsable de distribuir marcas como Tamagotchi y Gundam en México, señala que el mercado mexicano destaca por su entusiasmo con los robots, el tokusatsu y las licencias japonesas, en especial en la CDMX. Muratalla detalla que las ediciones exclusivas de Gundam, antes disponibles solo en Japón, ya llegan casi simultáneamente al país: “Tratamos de darle al mercado mexicano lo mismo o mejor de lo que se ve en otros países… no queremos que tenga delay la gente de México”.

Gundam conecta de inmediato con el público, incluso entre quienes no distinguen entre franquicias de robots, según Muratalla. Las mesas de armado y la entrega de producto para interactuar en el stand forman parte de la estrategia comercial. El objetivo, afirma, es vender una experiencia: “Desde la cara que hacen cuando ven su producto hasta que lo terminan poniendo en su oficina, eso es lo que es increíble y creo que eso es lo que más valora la gente”.

Gundam y Tamagotchi llegan a México casi al mismo tiempo que en Japón

Las ediciones especiales de Gundam y Tamagotchi arriban a México en simultáneo con Japón, según Muratalla, quien precisa que el país recibe productos exclusivos y colecciones temáticas diseñadas para el público local. El stock por edición oscila entre 24 y más de diez mil piezas, según la demanda estimada de cada línea.

Tamagotchi conserva su formato clásico y suma innovaciones como Tamagotchi Paradise, que permite conectar dispositivos y explorar entornos virtuales. El diseño original se mantiene, aunque se presentan carcasas y temáticas nuevas cada tres o cuatro meses. El público abarca desde adultos de 40 a 45 años que lo adquieren como objeto nostálgico hasta niñas y niños de siete a 15 años que lo integran como juguete cotidiano o accesorio de moda.

Una impresionante réplica a escala de un robot Gundam, con sus icónicos colores, se exhibe en un concurrido pabellón de feria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea collector lanza cuarenta artículos exclusivos cada mes, sin reposición

La compañía introduce cerca de cuarenta items nuevos al mes en la línea collector, todos de edición especial sin reposición. El catálogo de Tamagotchi suma más de tres mil personajes distintos, aunque no todos están disponibles simultáneamente. Lanzamientos temáticos con referentes locales, como el Tamagotchi ajolote, fortalecen el vínculo de la marca con la identidad mexicana.

Para el verano, la empresa anuncia la llegada de ropa y pijamas de Tamagotchi y Gundam, junto con accesorios y artículos exclusivos para México y Latinoamérica. Muratalla anticipa lanzamientos mediáticos adicionales cuyos detalles aún se reservan.

CCXP México 2026 suma cosplay, creadores de contenido y zonas interactivas para todos los públicos

La convención integra espacios para infancia y adultos, propuestas de cosplay, mercancía temática y experiencias visuales y musicales, con la participación de creadores de contenido a lo largo de los tres días. La llegada simultánea de productos exclusivos y licencias de alcance mundial posiciona a CCXP México como uno de los encuentros de referencia del calendario geek en Ciudad de México en 2026.