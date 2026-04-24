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José Ramón Fernández revela presunto acoso cometido por David Faitelson a excompañera en televisora

Joserra documentó el caso cometido en el año 2000 en su libro autobiográfico ‘El Protagonista’, provocando diversas reacciones entre usuarios y figuras del medio

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El relato de José Ramón sobre una supuesta conducta inapropiada de David Faitelson en la televisora, apoyado en testimonios de miembros del equipo de producción, reavivó la polémica sobre la relación entre ambos periodistas. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
El relato de José Ramón sobre una supuesta conducta inapropiada de David Faitelson en la televisora, apoyado en testimonios de miembros del equipo de producción, reavivó la polémica sobre la relación entre ambos periodistas. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

José Ramón Fernández, figura emblemática del periodismo deportivo mexicano, dio a conocer en su recién estrenado libro “El Protagonista” un episodio que ha sacudido a la opinión pública.

La obra, en uno de sus fragmentos, detalla un presunto caso de acoso cometido por David Faitelson a una excompañera durante su tiempo en TV Azteca, un hecho que suma un nuevo capítulo a la prolongada disputa entre ambos periodistas.

José Ramón Fernández presentó su libro "El Protagonista", a sus 80 años de edad se mantiene como una de las figuras del periodismo deportivo vigentes (Luz Coello/ Infobae México)
La revelación sobre Faitelson proviene de testimonios recogidos por Fernández para su libro "El Protagonista". (Luz Coello/ Infobae México)

La revelación se inserta en un contexto de tensiones personales y profesionales, en el que las diferencias entre Fernández y Faitelson han quedado expuestas en declaraciones mediáticas y publicaciones recientes.

Así narró Joserra el incidente en “El Protagonista”

En las páginas de “El Protagonista”, Fernández reconstruye la escena a partir de las versiones de testigos dentro del equipo de producción.

  • El hecho habría ocurrido en el año 2000, durante la realización del programa La Polaka.
  • El autor escribe: “en una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica”, refiriéndose a una colaboradora que solía bailar en la oficina durante momentos de relajación.
  • Añade que “quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera”, intentando evitar que el incidente se hiciera público.
José Ramón
El episodio narrado en el libro se relaciona con hechos ocurridos en el año 2000 durante la grabación del programa La Polaka. (Foto: Jesús Avilés)

Este relato, incluido en el libro como parte de una revisión de episodios oscuros del pasado profesional de ambos, ha generado cuestionamientos sobre la forma de abordar denuncias en obras autobiográficas.

Las evidencias que no saldrán a la luz

Uno de los aspectos más delicados y señalados de la acusación es la existencia de supuestas evidencias fotográficas del momento.

  • Fernández afirma que recibió en su domicilio un sobre anónimo con dos fotografías del incidente.
  • Una de las imágenes sería borrosa y la otra, más nítida, mostraría el acto en cuestión con claridad.
  • El autor sostiene que “nunca hará públicas esas fotografías” para evitar dañar a terceros y “no destrozar familias”.
  • El fragmento sólo cuenta con la descripción y decisión personal de Fernández, pues las imágenes no han sido verificadas de manera independiente.
Un portafolio de cuero marrón con papeles y fotos antiguas está parcialmente bajo una cama de madera desgastada. Se ven partículas de polvo en un rayo de sol.
La acusación de acoso incluiría la existencia de supuestas fotografías del momento, nunca divulgadas públicamente por motivaciones éticas del periodista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de no difundir el material gráfico marca una línea ética planteada por el propio Fernández, aunque deja interrogantes sobre el impacto y el alcance de la denuncia.

Los ataques entre dos referentes del deporte

La publicación del libro llega en medio de un historial de desencuentros y declaraciones cruzadas entre ambos periodistas.

  • La relación profesional y personal entre Fernández y Faitelson terminó tras la salida de este último con rumbo hacia Televisa.
  • Desde entonces, ambos se han lanzado señalamientos públicos, incrementando la distancia y el escrutinio mediático.
  • Durante la presentación del libro, Fernández evitó hablar de Faitelson y defendió su postura de indiferencia ante el tema.
El periodista habría puesto sus condiciones para poder acceder al evento.
Las declaraciones expuestas por Joserra surgen en un contexto de continua disputa entre ambos periodistas tras la partida de Faitelson hace TUDN (TW David Faitelson)

De esta manera, el contexto de la revelación está marcado por otros episodios polémicos recientes en la trayectoria de Joserra, quien ha estado en el centro del debate público por sus opiniones y declaraciones.

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