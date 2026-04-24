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Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de abril

El viernes suele definir lo que ocurra los domingos

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(ExatlonMx)
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Durante la semana del 23 de abril, rumores y spoilers en redes sociales apuntan a que el equipo azul domina varias de las pruebas más importantes.

Aunque el equipo rojo muestra una ligera recuperación, las filtraciones señalan que los Azules ganan el Juego de la Salvación, lo que les otorga inmunidad colectiva y evita que uno de sus integrantes sea eliminado el domingo.

Por lo tanto, los Rojos estarían en riesgo de eliminación al cierre de esa semana, según las versiones que circulan entre insiders y fanáticos del programa.

Cómo funciona la salvación de viernes y cómo influye en domingo

  • El Juego de la Salvación se realiza los viernes y enfrenta a los equipos rojo y azul en un circuito. El equipo ganador obtiene inmunidad colectiva: ninguno de sus integrantes puede ser eliminado esa semana.
  • El equipo perdedor debe nominar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación el domingo, donde uno abandona la competencia.
  • Esta dinámica determina directamente quién está en riesgo de salir el domingo y puede modificar la estrategia de los equipos para la siguiente semana

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Benyamin Saracho

Infografía de Exatlón México que detalla el duelo por la Villa 360 entre los equipos rojo y azul, mostrando la importancia del premio para la recta final del reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

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