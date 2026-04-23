CDMX no está preparada para las lluvias: estas son las alcaldías más afectadas

Personal de la SSC apoya a los automovilistas que circulan en bajo puente de Circuito Interior al Poniente a la altura de Avenida Ing. Eduardo Molina, alcaldía Gustavo A. Madero, para prevenir accidentes y agilizar la vialidad. (Gobierno de la Ciudad d México)

Las lluvias intensas que se registraron en la Ciudad de México el 21 de abril revelaron, una vez más, la vulnerabilidad de la capital frente a los fenómenos hidrometeorológicos.

Calles inundadas, transporte interrumpido y vialidades colapsadas fueron la constante en varias demarcaciones, mientras los protocolos de emergencia se activaron para mitigar los daños ocasionados por el agua y el granizo.

La situación vivida durante la jornada puso en evidencia que, a pesar de las inversiones recientes y las labores de prevención, la ciudad enfrenta un reto estructural cuando se trata del manejo de lluvias intensas.

Las autoridades desplegaron brigadas para el desazolve de drenajes, la atención a encharcamientos y la remoción de árboles caídos, acciones que se coordinaron en tiempo real ante la persistencia de las precipitaciones.

Zonas históricamente más vulnerables a las lluvias en la Ciudad de México

El centro-oriente de la capital se identifica, año tras año, como la región más propensa a sufrir los efectos de las lluvias.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Geografía de la UNAM, el crecimiento urbano, la pérdida de áreas verdes y la urbanización sin planeación han incrementado el riesgo en estas áreas.

Las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero suelen encabezar la lista de zonas afectadas, al concentrar gran parte de los reportes por inundaciones.

Las imágenes satelitales y los datos climatológicos recientes confirman que estas demarcaciones experimentan precipitaciones que superan los 50 milímetros en periodos cortos, situación que agrava la acumulación de agua en vialidades y zonas habitacionales.

El centro-oriente de la capital se identifica, año tras año, como la región más propensa a sufrir los efectos de las lluvias. Crédito: Cuartoscuro

“El problema de las inundaciones en la Ciudad de México es multifactorial. No es solo la cantidad de lluvia, sino la manera en que la ciudad ha crecido sobre antiguos lagos y humedales, sumado a la falta de planeación hidráulica”, explicó un investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.

El uso de tecnología satelital ha permitido identificar con precisión los puntos críticos. El equipo del Instituto de Geografía elaboró mapas de riesgo con imágenes del satélite Sentinel-1, facilitando la labor de protección civil y la planeación de emergencias.

Según los análisis, la totalidad de la urbe enfrenta algún nivel de riesgo, aunque la incidencia y el impacto varían cada temporada.

La ciudad no solo enfrenta afectaciones viales: en años anteriores, el agua ha llegado a zonas habitacionales, obligando el desplazamiento de familias y el cierre temporal de servicios públicos.

Este escenario pone en relieve la necesidad de estrategias integrales que incluyan tanto infraestructura como educación ambiental y manejo de residuos.

Alcaldías más afectadas durante la tormenta del 21 de abril

Durante la tarde y noche del 21 de abril, las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla tras detectar precipitaciones intensas y caída de granizo en múltiples demarcaciones.

Los datos oficiales señalan que las principales afectaciones se concentraron en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En estas alcaldías se reportaron encharcamientos severos, cierre de vialidades y caída de árboles, lo que complicó la movilidad tanto para el transporte público como para el privado.

Brigada SEGIAGUA atiende reporte de anegación en Circuito Interior y Av. Paseo de la Reforma, colonia Bosques de Chapultepec 1era Sección. (SEGIAGUA)

Destacan los encharcamientos e inundaciones en el Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma, la intersección de Calzada Legaria y Lago Ximilpa en la colonia Ampliación Torre Blanca, así como el cruce de Avenida Ejército Nacional Mexicano y Platón en Polanco.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, en algunos puntos, el nivel del agua alcanzó hasta 30 centímetros, obligando a la intervención inmediata de brigadas para evitar incidentes mayores y garantizar la seguridad de los habitantes.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó marcha de seguridad en varias líneas, reduciendo la velocidad de los trenes ante la presencia de agua en las vías.

Las autoridades recomendaron a la población evitar transitar por zonas inundadas y estar pendientes de los comunicados oficiales.

Recomendaciones y retos para la prevención

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener limpias las coladeras, cerrar puertas y ventanas durante la lluvia y evitar cruzar calles con corrientes de agua.

El llamado a la ciudadanía es claro: tomar precauciones y colaborar con las medidas de protección civil es fundamental para reducir riesgos.

A pesar de las acciones emergentes y la inversión en infraestructura, los especialistas subrayan que la solución al problema de las inundaciones pasa por una mayor integración de tecnologías de monitoreo y una cultura de corresponsabilidad entre autoridades y habitantes.

Como señaló un investigador del Instituto de Geografía, “las inundaciones son parte de una historia que se remonta a la fundación de la ciudad. Transformar esta realidad requiere asumir la responsabilidad colectiva y no culpar únicamente a la naturaleza”.

Bomberos de la Ciudad de México trabajan en un paso a desnivel inundado en Avenida Insurgentes, Colonia Guadalupe Victoria Segunda Sección. (Bomberos CDMX)

El futuro inmediato: lluvias, riesgos y monitoreo constante

El pronóstico oficial indica que las lluvias continuarán en los próximos días, con posibilidades de nuevas inundaciones y afectaciones en vialidades.

Las autoridades mantienen la vigilancia constante a través de sistemas de radar y actualizan en tiempo real los mapas de zonas críticas para coordinar la respuesta ante emergencias.

El despliegue de brigadas, la colaboración interinstitucional y el monitoreo satelital se han vuelto estrategias esenciales para enfrentar la temporada de lluvias en una ciudad que, históricamente, ha convivido con el agua y sus desafíos.

Mientras tanto, la capital sigue aprendiendo de cada episodio, ajustando sus protocolos y fortaleciendo la prevención.

Lo ocurrido la noche de ayer es un recordatorio de los retos que enfrenta la Ciudad de México en materia de gestión del agua y resiliencia urbana.

La experiencia reciente refuerza la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales y sostenibles, que protejan tanto a la infraestructura como a sus habitantes.