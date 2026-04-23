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Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

La exfigura olímpica propuso a Raúl Rangel en la portería y a Armando González en la delantera, asegurando que se necesita sangre nueva en la Selección Mexicana

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La exfigura de América y Santos sugirió que la Selección Mexicana debe apostar por la juventud, considerando fundamental el recambio generacional para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Especial)
La exfigura de América y Santos sugirió que la Selección Mexicana debe apostar por la juventud, considerando fundamental el recambio generacional para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Especial)

La voz de Oribe Peralta volvió a encender el debate en la Selección Mexicana. El exdelantero, figura del oro olímpico en Londres 2012 y mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró que, dentro de su filosofía, Guillermo Ochoa ya no debería ser convocado al Mundial 2026.

A 50 días de la Copa del Mundo, las declaraciones dadas por el “Cepillo” durante una entrevista con ESPN llegan en un momento crítico: Ochoa ha enfrentado cuestionamientos por su edad y falta de ritmo competitivo.

ARCHIVO - Foto del 24 de marzo del 2024, el mexicano Guillermo Ochoa espera durnate la presentación del trofeo en la final de la Liga de Naciones CONCACAF ante Estados Unidos. El viernes 10 de mayo del 2024, Ochoa, Raúl Jiménez e Hirving Lozano quedan fuera de la convocatoria a la Copa América. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)
El exdelantero sugiere que la Selección Mexicana debe apostar por una renovación y dejar atrás a figuras veteranas como Ochoa. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

En este sentido, el contexto no podría ser más delicado: Memo, a sus 40 años, busca su sexto Mundial, pero viene de cometer un error decisivo en Chipre que costó la eliminación del AEL Limassol y reabrió las dudas sobre su vigencia.

El mensaje de Oribe

Pese a haber compartido vestidor en Mundiales anteriores, Oribe habló desde su experiencia y fue tajante: “En mi lógica no cabe ni siquiera convocado Ochoa”.

  • Prefiere que los jóvenes adquieran experiencia en un torneo de máxima exigencia.
  • Recordó que tras Rusia 2018 decidió dar un paso al costado para dejar espacio a las nuevas generaciones.
  • Señaló que, si él fuera entrenador, Raúl “Tala” Rangel sería su titular indiscutible.
Oribe enfatiza la importancia de dar espacios en la Selección Mexicana a nuevas generaciones tras su propia decisión de retirarse después de Rusia 2018. REUTERS/David Gray
Oribe enfatiza la importancia de dar espacios en la Selección Mexicana a nuevas generaciones tras su propia decisión de retirarse después de Rusia 2018. REUTERS/David Gray

Este mensaje refleja una visión de renovación, donde la jerarquía histórica debe dar paso a quienes representarán al Tri en los próximos procesos.

El error en Chipre y sus repercusiones

El contexto deportivo de Ochoa refuerza las palabras de Oribe. En la semifinal de la Copa de Chipre, un fallo suyo fue determinante:

  • Primer aviso: un rebote mal despejado permitió el empate antes del descanso.
  • Error clave: al minuto 56, un despeje fallido rebotó en el delantero rival y terminó en gol.
  • Resultado: derrota 3-1 y eliminación del AEL Limassol.

El guardameta de 40 años perdió seguridad tras dos errores clave que permitieron la derrota frente al Pafos FC. (Instagram/ @pafos)

El episodio fue catalogado como uno de los errores más llamativos de la temporada y dejó al arquero particularmente mal parado.

González y Rangel encabezando el relevo generacional en el Tri

Oribe no sólo cuestionó la convocatoria de Ochoa, también respaldó a jóvenes como Armando “Hormiga” González, a quien comparó con la mejor versión de Javier Hernández.

  • Lo calificó como letal en el área y aseguró que “tiene que ir sí o sí” al Mundial.
  • En la portería, su apuesta es clara: Rangel y Acevedo deben ser protagonistas.
  • Para él, la Selección necesita pensar en el futuro y no depender de figuras veteranas que ya no atraviesan su mejor momento.
Oribe Peralta respalda a jóvenes como Armando "Hormiga González" y Raúl 'Tala' Rangel como las mejores opciones del Tri en el próximo Mundial. REUTERS/Daniel Becerril
Oribe Peralta respalda a jóvenes como Armando "Hormiga González" y Raúl 'Tala' Rangel como las mejores opciones del Tri en el próximo Mundial. REUTERS/Daniel Becerril

Así, este espaldarazo muestra que el debate no se limita a la portería: también en la delantera se exige un relevo generacional que combine juventud y experiencia.

La experiencia del arquero ex-América lo mantiene en la conversación, pero la realidad competitiva obliga a Aguirre a evaluar si debe continuar como primera opción en la justa mundialista.

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