Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

La voz de Oribe Peralta volvió a encender el debate en la Selección Mexicana. El exdelantero, figura del oro olímpico en Londres 2012 y mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró que, dentro de su filosofía, Guillermo Ochoa ya no debería ser convocado al Mundial 2026.
A 50 días de la Copa del Mundo, las declaraciones dadas por el “Cepillo” durante una entrevista con ESPN llegan en un momento crítico: Ochoa ha enfrentado cuestionamientos por su edad y falta de ritmo competitivo.
En este sentido, el contexto no podría ser más delicado: Memo, a sus 40 años, busca su sexto Mundial, pero viene de cometer un error decisivo en Chipre que costó la eliminación del AEL Limassol y reabrió las dudas sobre su vigencia.
El mensaje de Oribe
Pese a haber compartido vestidor en Mundiales anteriores, Oribe habló desde su experiencia y fue tajante: “En mi lógica no cabe ni siquiera convocado Ochoa”.
- Prefiere que los jóvenes adquieran experiencia en un torneo de máxima exigencia.
- Recordó que tras Rusia 2018 decidió dar un paso al costado para dejar espacio a las nuevas generaciones.
- Señaló que, si él fuera entrenador, Raúl “Tala” Rangel sería su titular indiscutible.
Este mensaje refleja una visión de renovación, donde la jerarquía histórica debe dar paso a quienes representarán al Tri en los próximos procesos.
El error en Chipre y sus repercusiones
El contexto deportivo de Ochoa refuerza las palabras de Oribe. En la semifinal de la Copa de Chipre, un fallo suyo fue determinante:
- Primer aviso: un rebote mal despejado permitió el empate antes del descanso.
- Error clave: al minuto 56, un despeje fallido rebotó en el delantero rival y terminó en gol.
- Resultado: derrota 3-1 y eliminación del AEL Limassol.
El guardameta de 40 años perdió seguridad tras dos errores clave que permitieron la derrota frente al Pafos FC. (Instagram/ @pafos)
El episodio fue catalogado como uno de los errores más llamativos de la temporada y dejó al arquero particularmente mal parado.
González y Rangel encabezando el relevo generacional en el Tri
Oribe no sólo cuestionó la convocatoria de Ochoa, también respaldó a jóvenes como Armando “Hormiga” González, a quien comparó con la mejor versión de Javier Hernández.
- Lo calificó como letal en el área y aseguró que “tiene que ir sí o sí” al Mundial.
- En la portería, su apuesta es clara: Rangel y Acevedo deben ser protagonistas.
- Para él, la Selección necesita pensar en el futuro y no depender de figuras veteranas que ya no atraviesan su mejor momento.
Así, este espaldarazo muestra que el debate no se limita a la portería: también en la delantera se exige un relevo generacional que combine juventud y experiencia.
La experiencia del arquero ex-América lo mantiene en la conversación, pero la realidad competitiva obliga a Aguirre a evaluar si debe continuar como primera opción en la justa mundialista.