México

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, hoy se declaró culpable en EEUU

Daniel Pérez Rojas era el encargado de la seguridad de los líderes del grupo criminal

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(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)
El sujeto apodado "Cachetes" fue identificado como miembro de alto rango (Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

En Estados Unidos, Daniel Pérez Rojas, quien formó parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y posteriormente se unió al grupo criminal Los Zetas, se declaró culpable de actividades de narcotráfico.

La situación del hombre apodado Cachetón 49 y/o Cachetes fue informada por las autoridades estadounidenses el 22 de abril. Los registros judiciales indican que el hombre originario de México ocupó cargos de seguridad dentro de la organización delictiva.

“Ocupó cargos de seguridad para los entonces líderes de Los Zetas antes de ser nombrado en 2007 como sucesor del entonces líder Heriberto Lazcano Lazcano”, es parte del informe.

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