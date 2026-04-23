México

Filtran lista de los supuestos habitantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

La circulación de un documento con nombres como Yahir y Cynthia Klitbo desata especulaciones, mientras Televisa y Rosa María Noguerón insisten en no confirmar ningún integrante

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La casa de los famosos México enfrenta especulación tras la filtración de una lista de posibles participantes para 2026. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La casa de los famosos México enfrenta especulación tras la filtración de una lista de posibles participantes para 2026. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La difusión de una lista filtrada con los nombres de posibles participantes de La casa de los famosos México provocó incertidumbre entre el público, mientras la producción evitó confirmar cualquier dato sobre el elenco que ingresaría en 2026.

El documento que comenzó a circular en redes sociales sin respaldo oficial, menciona a figuras de la televisión, el deporte y la música que estarían “en pláticas” para sumarse al formato.

  • Yahir
  • Gaby Platas
  • Sylvia Pasquel 
  • Marco Fabián
  • Armando Hernández
  • Cynthia Klitbo
  • Alberto Agnesi
  • Gaby Goldsmith
  • Sissi Fleitas
  • Adriano Zendejas
  • Valentina Buzzburro
  • Flor de Saracho
  • Gary Centeno
  • Irlanda Valenzuela
  • Carlos Said
  • Raúl Coronado
  • Georgina
  • Frida Araujo

Cabe mencionar que ninguno de estos nombres ha sido confirmado por la productora Rosa María Noguerón, quien subraya que la producción “solo tiene cerrado a un participante cuya actividad principal es cantar”, sin revelar su identidad.

Entre los posibles participantes señalados en X destacan figuras de la televisión, el deporte y la música nacional. (Captura de pantalla)
Entre los posibles participantes señalados en X destacan figuras de la televisión, el deporte y la música nacional. (Captura de pantalla)

Lista filtrada en X genera especulación sobre el elenco

La estrategia de mantener en reserva la lista definitiva de habitantes alimentó la conversación pública en redes sociales.

En temporadas anteriores, los nombres oficiales se han dado a conocer a partir de mayo, lo que refuerza la posibilidad de que la producción espere hasta el mes siguiente para formalizar el anuncio.

Por su parte, el periodista Raúl Gutiérrez publicó en X que el programa “ya se está cocinando” y colocó a Sylvia Pasquel como una de las principales novedades, sin que exista confirmación oficial por parte de la producción.

Una mujer con cabello rubio y ondulado, lápiz labial rojo y un vestido negro con mangas transparentes, posa junto al logo azul de La Casa de los Famosos México
La mayor de las Pinal es una de las posibles participantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México. (Cuartooscuro / RS)

Rumores sobre participantes y ausencia de confirmaciones oficiales

El rumor sobre la posible llegada de Sylvia Pasquel destaca por el peso de su trayectoria y por ser la mayor de las Pinal.

En la misma línea, la presencia de Cry, creador de contenido español, aparece en discusiones digitales, aunque la producción tampoco ha confirmado su incorporación.

En entrevista colectiva, Rosa María Noguerón reconoció que tras el éxito reciente del reality, la disposición de celebridades para aislarse diez semanas es distinta:

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos. Nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas. Muchos amigos nos ayudaron a lograr esa primera, pero ahora han visto el éxito y el amor que recibe quien sale”.

Los rumores también incluyen a participantes de otras ediciones internacionales. En la versión de Telemundo, actualmente participa Laura Zapata, dato que alimenta comparaciones y expectativa sobre la presencia de actrices mexicanas en el formato local.

Rueda de prensa de la Casa de los Famosos.
Galilea Montijo, Rosa María Noguerón, Luis Rodríguez (El Guana), Ninel Conde, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff, Rosa María Noguerón, Odalys Ramírez y Diego de Erice y Marie Claire Harp en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Secreto sobre el elenco, dinámica de rumores y expectativa por la nueva temporada

La producción mantiene hermetismo sobre la fecha de estreno y la lista definitiva de habitantes. La dinámica de rumores y filtraciones forma parte del atractivo del programa, generando conversación y especulación en redes sociales hasta que Televisa y Rosa María Noguerón anuncien oficialmente el elenco.

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