México

Fans de The Weeknd denuncian irregularidades en la zona General B del Estadio GNP Seguros: no coincide con el mapa

Fanáticos piden que la Profeco intervenga en lo que calificaron como “publicidad engañosa”

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The Weeknd trae nuevamente su gira a CDMX. REUTERS/Eduardo Munoz
The Weeknd trae nuevamente su gira a CDMX. REUTERS/Eduardo Munoz

Este 21 de abril se llevó a cabo el segundo concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira After Hours Til Dawn Tour.

Aunque el espectáculo se llevó a cabo con total éxito pese a la lluvia que azotó a la Ciudad de México, algunos asistentes se quejaron en redes sociales de que, contrario a lo que mostraba el mapa cuando los boletos salieron a la venta, la sección General B fue colocada aún más atrás y alejada del escenario.

La sección General B fue puesta mucho más atrás de lo que aparecía en los mapas de venta (redes)
La sección General B fue puesta mucho más atrás de lo que aparecía en los mapas de venta (redes)

Los fanáticos no dudaron en quejarse en redes sociales y arrobar a la Profeco en X, argumentando que la publicidad para el evento había sido engañosa y habían pagado por una sección que había resultado muy distinta a la idea que habían tenido al pagar.

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte de los organizadores del evento.

Este fue el setlist de The Weeknd para sus shows en CDMX

La sección General B fue puesta mucho más atrás de lo que aparecía en los mapas de venta (redes)
La sección General B fue puesta mucho más atrás de lo que aparecía en los mapas de venta (redes)
  • Baptized in Fear
  • Open Hearts
  • Wake Me Up
  • After Hours
  • Starboy
  • Heartless
  • Faith
  • Cry for Me
  • São Paulo
  • Until We’re Skin & Bones
  • Take My Breath
  • Sacrifice
  • How Do I Make You Love Me?
  • Can’t Feel My Face
  • Lost in the Fire
  • Timeless
  • Often
  • Given Up on Me
  • I Was Never There
  • Given Up on Me
  • The Hills
  • Creepin’
  • Niagara Falls
  • One of the Girls
  • Stargirl Interlude
  • Out of Time
  • I Feel It Coming
  • Die for You
  • Is There Someone Else?
  • Wicked Games
  • Call Out My Name
  • The Morning
  • Save Your Tears
  • Less Than Zero
  • Play Video
  • Blinding Lights
  • Without a Warning
  • House of Balloons
  • Moth to a Flame

La exitosa carrera de The Weeknd, en pocas palabras

The Weeknd dará tres conciertos en CDMX. REUTERS/Eduardo Munoz
The Weeknd dará tres conciertos en CDMX. REUTERS/Eduardo Munoz
  • The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, nace en Toronto, Canadá, en 1990.
  • Inicia su carrera subiendo canciones en YouTube en 2010, llamando la atención por su estilo oscuro y letras introspectivas.
  • En 2011 lanza tres mixtapes: “House of Balloons”, “Thursday” y “Echoes of Silence”, que lo posicionan como una figura emergente en el R&B alternativo.
  • Su primer álbum de estudio, “Kiss Land”, sale en 2013, consolidando su sonido único.
  • En 2015 publica “Beauty Behind the Madness”, que incluye éxitos como “Can’t Feel My Face” y “The Hills”. Este disco lo lleva al reconocimiento global y le otorga sus primeros premios importantes.
  • “Starboy” aparece en 2016, con colaboraciones de Daft Punk. El sencillo principal se vuelve un fenómeno internacional.
  • Participa en la banda sonora de “Cincuenta sombras de Grey” con “Earned It”, obteniendo una nominación al Óscar.
  • En 2020 lanza “After Hours”, con sencillos como “Blinding Lights”, que rompe récords de permanencia en listas de popularidad.
  • Encabeza el show de medio tiempo del Super Bowl en 2021, consolidándose como una superestrella mundial.
  • Además de la música, incursiona en la actuación y la producción audiovisual, expandiendo su influencia en la industria del entretenimiento.

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