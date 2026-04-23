Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

Ante una racha negativa y creciente tensión interna, la posible designación de Joel Huiqui y Sergio Pinto como entrenadores interinos simboliza una apuesta por el conocimiento institucional y la experiencia internacional. (Fotos: Instagram)

La situación actual de Cruz Azul es crítica y podría experimentar cambios importantes en las próximas horas, ya que diversos reportes apuntan a la inminente salida de Nicolás Larcamón como director técnico.

Aunque la directiva aún no lo ha hecho oficial, la continuidad del entrenador argentino parece estar en entredicho tras la reciente racha de resultados negativos y el ambiente de tensión interna.

La directiva de Cruz Azul estudia la inminente salida de Nicolás Larcamón tras una serie de malos resultados en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ante este panorama, surgen nombres al interior del club que podrían ser los encargados de tomar las riendas de La Máquina en la recta final del Clausura 2026. Entre las opciones que se perfilan, la dupla formada por Sergio Pinto y Joel Huiqui aparece como la principal alternativa para dirigir al equipo de manera interina.

Una dupla con experiencia celeste e internacional

Si la directiva decide relevar a Larcamón, Huiqui y Pinto serían candidatos naturales por su conocimiento del club y sus trayectorias complementarias.

Joel Huiqui: Exjugador referente de Cruz Azul y entrenador de la Sub-21, reconocido por su identificación con la camiseta y su capacidad de liderazgo.

Sergio Pinto: Portugués con formación en el FC Porto y experiencia en Chivas , dirige la Sub-19 y aporta una visión táctica y metodológica europea .

La posible dupla simbolizaría una mezcla de identidad cementera y proyección internacional, algo que podría favorecer la transición.

Joel Huiqui, exjugador icónico de Cruz Azul y actual entrenador de la Sub-21, destaca por su liderazgo y fuerte identificación con la camiseta. (@CruzAzul)

Ambos entrenadores, actualmente en fuerzas básicas, podrían ser designados para afrontar tanto la jornada final del torneo como la Liguilla, en caso de concretarse el cambio de timón.

Los desafíos inmediatos que enfrentarían Pinto y Huiqui

De concretarse la reestructuración técnica, Pinto y Huiqui tendrían el reto de reactivar al equipo en uno de los momentos más delicados del torneo.

La prioridad sería cortar la racha de nueve partidos sin triunfo y recomponer el ánimo del vestidor.

Prepararían al equipo para enfrentar la última jornada ante Necaxa y buscarían llegar con impulso a la Liguilla .

Además, tendrían la tarea de gestionar la transición sin alterar la dinámica grupal.

Huiqui y Pinto prepararían a Cruz Azul para enfrentar la última jornada ante Necaxa y buscar el pase a la Liguilla del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el éxito de la gestión interina dependería del respaldo del plantel y la capacidad de reacción ante la adversidad.

Una solución provisional con la mirada puesta en el futuro

Mientras la dirigencia no oficializa un cambio, la posibilidad de una solución interna cobra fuerza como estrategia para cerrar el semestre.

La apuesta por Huiqui y Pinto reflejaría confianza en el talento de casa y la formación institucional.

Sus resultados y manejo del grupo podrían influir en la elección del próximo técnico definitivo para el Apertura 2026 .

El desenlace del torneo servirá como termómetro para evaluar el impacto de la eventual transición.

La dupla interina tendría el reto inmediato de cortar la racha de nueve partidos sin triunfo para levantar el ánimo en Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, el ambiente en Cruz Azul se mantiene a la expectativa, con la posible dupla Huiqui–Pinto lista para asumir el desafío si la directiva decide oficializar el relevo en el banquillo.