México Deportes

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

La directiva de La Máquina apostaría por la identidad celeste para afrontar el cierre del Clausura 2026 y mantener la unión en el grupo

Guardar
Ante una racha negativa y creciente tensión interna, la posible designación de Joel Huiqui y Sergio Pinto como entrenadores interinos simboliza una apuesta por el conocimiento institucional y la experiencia internacional. (Fotos: Instagram)
Ante una racha negativa y creciente tensión interna, la posible designación de Joel Huiqui y Sergio Pinto como entrenadores interinos simboliza una apuesta por el conocimiento institucional y la experiencia internacional. (Fotos: Instagram)

La situación actual de Cruz Azul es crítica y podría experimentar cambios importantes en las próximas horas, ya que diversos reportes apuntan a la inminente salida de Nicolás Larcamón como director técnico.

Aunque la directiva aún no lo ha hecho oficial, la continuidad del entrenador argentino parece estar en entredicho tras la reciente racha de resultados negativos y el ambiente de tensión interna.

La directiva de Cruz Azul estudia la inminente salida de Nicolás Larcamón tras una serie de malos resultados en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva de Cruz Azul estudia la inminente salida de Nicolás Larcamón tras una serie de malos resultados en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ante este panorama, surgen nombres al interior del club que podrían ser los encargados de tomar las riendas de La Máquina en la recta final del Clausura 2026. Entre las opciones que se perfilan, la dupla formada por Sergio Pinto y Joel Huiqui aparece como la principal alternativa para dirigir al equipo de manera interina.

Una dupla con experiencia celeste e internacional

Si la directiva decide relevar a Larcamón, Huiqui y Pinto serían candidatos naturales por su conocimiento del club y sus trayectorias complementarias.

  • Joel Huiqui: Exjugador referente de Cruz Azul y entrenador de la Sub-21, reconocido por su identificación con la camiseta y su capacidad de liderazgo.
  • Sergio Pinto: Portugués con formación en el FC Porto y experiencia en Chivas, dirige la Sub-19 y aporta una visión táctica y metodológica europea.
  • La posible dupla simbolizaría una mezcla de identidad cementera y proyección internacional, algo que podría favorecer la transición.
Joel Huiqui fue parte importante del cuerpo técnico de Vicente Sánchez (@CruzAzul)
Joel Huiqui, exjugador icónico de Cruz Azul y actual entrenador de la Sub-21, destaca por su liderazgo y fuerte identificación con la camiseta. (@CruzAzul)

Ambos entrenadores, actualmente en fuerzas básicas, podrían ser designados para afrontar tanto la jornada final del torneo como la Liguilla, en caso de concretarse el cambio de timón.

Los desafíos inmediatos que enfrentarían Pinto y Huiqui

De concretarse la reestructuración técnica, Pinto y Huiqui tendrían el reto de reactivar al equipo en uno de los momentos más delicados del torneo.

  • La prioridad sería cortar la racha de nueve partidos sin triunfo y recomponer el ánimo del vestidor.
  • Prepararían al equipo para enfrentar la última jornada ante Necaxa y buscarían llegar con impulso a la Liguilla.
  • Además, tendrían la tarea de gestionar la transición sin alterar la dinámica grupal.
Huiqui y Pinto prepararían a Cruz Azul para enfrentar la última jornada ante Necaxa y buscar el pase a la Liguilla del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Huiqui y Pinto prepararían a Cruz Azul para enfrentar la última jornada ante Necaxa y buscar el pase a la Liguilla del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el éxito de la gestión interina dependería del respaldo del plantel y la capacidad de reacción ante la adversidad.

Una solución provisional con la mirada puesta en el futuro

Mientras la dirigencia no oficializa un cambio, la posibilidad de una solución interna cobra fuerza como estrategia para cerrar el semestre.

  • La apuesta por Huiqui y Pinto reflejaría confianza en el talento de casa y la formación institucional.
  • Sus resultados y manejo del grupo podrían influir en la elección del próximo técnico definitivo para el Apertura 2026.
  • El desenlace del torneo servirá como termómetro para evaluar el impacto de la eventual transición.
La dupla interina tendría el reto inmediato de cortar la racha de nueve partidos sin triunfo para levantar el ánimo en Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
La dupla interina tendría el reto inmediato de cortar la racha de nueve partidos sin triunfo para levantar el ánimo en Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, el ambiente en Cruz Azul se mantiene a la expectativa, con la posible dupla Huiqui–Pinto lista para asumir el desafío si la directiva decide oficializar el relevo en el banquillo.

Temas Relacionados

Nicolás LarcamónJoel HuiquiCruz AzulClausura 2026Liga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

El periodista arremetió contra la directiva celeste tras la posible baja del entrenador de Cruz Azul en la fase final del torneo

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

En conmemoración del Día de la Tierra, la Federación anunció que las sedes mexicanas del torneo serán escenario de la iniciativa ambiental

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

La eliminación de su club y su poca actividad reciente podrían comprometer su papel en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey

Dennis te Kloese, actual directivo del Feyenoord encabezaría la lista para asumir la dirección deportiva de Rayados de Monterrey

Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey

César Arturo Ramos protagoniza discusión con jugador de León: fans piden que se le sancione igual que a Karen Díaz

Un penal sancionado por el silbante mundialista tras una mano en el área decidió el triunfo americanista, desatando reclamos de jugadores y aficionados del León

César Arturo Ramos protagoniza discusión con jugador de León: fans piden que se le sancione igual que a Karen Díaz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Quién es el señor Juan, mexicano que va por 1 millón de dólares en reto de Mr Beast

Quién es el señor Juan, mexicano que va por 1 millón de dólares en reto de Mr Beast

The Friends Experience en CDMX: cuánto cuesta vivir la visita inmersiva con Central Perk y el famoso departamento

Fans reaccionan a la supuesta razón por la que aún no sale a la luz la colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Camila Fernández regresa a las grabaciones de “Juego de Voces” tras haber sido operada de emergencia

DEPORTES

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 16 del Clausura 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey