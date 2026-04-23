México

Diego Luna vuelve a la pantalla con México 86: cuándo y dónde ver

El nuevo filme estelarizado por Luna explora las intrigas que permitieron repetir el Mundial en nuestro país

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Tráiler oficial de la serie 'México 86' de Netflix. El video muestra grandes multitudes de personas, un hombre en traje identificado en pantalla como 'El hombre más poderoso de México', y bailarines con vestimenta tradicional mexicana en un campo de estadio. El contenido se presenta como inspirado en una historia real. Este adelanto proporciona una visión de los eventos relacionados con la organización de la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México.

Diego Luna encabeza el elenco de “México 86”, la nueva película que llegará en exclusiva a Netflix.

La producción narra los hechos que permitieron a México convertirse en sede de la Copa Mundial de 1986, en una historia que combina sátira y humor negro para retratar los entresijos políticos, empresariales y futbolísticos detrás de ese logro.

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad con cabello oscuro y bigote, vistiendo traje marrón y camisa a rayas, sonriendo
El filme aborda los movimientos de poder y las maniobras que definieron el destino del evento, mostrando a figuras clave como Emilio Azcárraga Milmo y Hugo Sánchez (Netflix México 86/ Captura de pantalla)

La trama sigue a Martín de la Torre, un personaje interpretado por Luna, quien se embarca en un ambicioso y caótico proceso para asegurar la organización del Mundial tras la renuncia de Colombia como país anfitrión.

El trailer arranca con las frases: “En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales: en México.”

“Yo me voy a partir la madre para traerle ese mundial a México, porque eso nunca ha pasado, que un país que hace de dos veces de un mundial, eso nos va a poner en el mapa.” dichas por el personaje interpretado por Diego Luna

El filme aborda los movimientos de poder y las maniobras que definieron el destino del evento, mostrando a figuras clave como Emilio Azcárraga Milmo entre otros.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la película revela cómo se maquinó la candidatura de México, país que se convertiría en el primero en albergar dos Copas del Mundo.

Elenco y producción de México 86

El reparto principal está conformado por Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas. El guion fue escrito por Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, con dirección de Ripstein.

Mujer con cabello castaño oscuro y flequillo, vestida con una blusa morada, apoyada en una pared clara y mirando directamente a la cámara
Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas conforman el elénco principal. (Netflix México 86/ Captura de pantalla)

La producción ejecutiva corre a cargo de Luna, mientras que Gaumont USA encabeza la producción general.

La película se aleja de la euforia de las canchas y se centra en los pasillos del poder, exponiendo las estrategias y controversias que acompañaron la designación de México como anfitrión del torneo, en especial después de que Canadá y Estados Unidos acusaran favoritismo en el proceso de selección.

El tono satírico busca resaltar el ingenio mexicano que permitió concretar esta hazaña.

Un hombre canoso de mediana edad con traje y corbata está sentado en un sillón, sosteniendo un folder. Detrás, un cartel luminoso dice "EL HOMBRE MÁS PODEROSO DE MÉXICO"
El filme aborda los movimientos de poder y las maniobras que definieron el destino del evento, mostrando a figuras clave como Emilio Azcárraga Milmo y Hugo Sánchez (Netflix México 86/ Captura de pantalla)

Estreno, tráiler y promoción oficial

"México 86" se estrenará exclusivamente en Netflix el 5 de junio, días antes de la inauguración del Mundial 2026, que también tendrá como sede a México.

El tráiler oficial, difundido por Netflix Latinoamérica, muestra las primeras escenas donde Diego Luna interpreta a Martín de la Torre, un aficionado decidido a todo para que México reciba nuevamente una Copa del Mundo.

En el avance destaca la frase “Nada de suerte, aquí puro colmillo”, reflejando el tono astuto y humorístico del filme.

El tráiler presenta ambientes de oficina con estética ochentera, reuniones entre ejecutivos y figuras del fútbol, y referencias visuales a la crisis económica de los años ochenta y la presión internacional tras la salida de Colombia como anfitrión.

Primer plano de un hombre con bigote, gafas de sol y traje oscuro hablando con otro hombre de espaldas. Varios hombres en traje al fondo
Un hombre con bigote y gafas de sol oscuras gesticula mientras habla con otro hombre de espaldas en un evento formal, con otros asistentes en el fondo. (Netflix México 86)

Se observan personajes destacados como Emilio Azcárraga Milmo así como situaciones que mezclan tensión, comedia negra y drama.

La campaña promocional enfatiza que la película relata “la apuesta descabellada con la que México, con audacia, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986”, una hazaña atribuida al ingenio mexicano.

El tráiler confirma también la participación de Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero, quienes interpretan a figuras históricas y empresariales del fútbol nacional.

El avance completo está disponible en las redes oficiales de Netflix Latinoamérica y anticipa una visión mordaz y estilizada del proceso que marcó la historia deportiva y política del país.

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