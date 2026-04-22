México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

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El STC Metro de la CDMX informó que inició servicio en todas las estaciones.

Metro CDMX Inicio de operaciones estación Tacubaya Linea 9
Metro CDMX Inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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