Cofepris lanza plataforma digital que permite verificar la legalidad de medicamentos en México

Una herramienta gratuita permite confirmar el permiso sanitario de los productos antes de tomarlos y así reducir riesgos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) presentó una plataforma digital de acceso público que permite a cualquier persona verificar la vigencia y legalidad de un medicamento comercializado en México en tiempo real.

Bajo el nombre de “Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos” la herramienta, disponible en el portal institucional de COFEPRIS, integra información actualizada de los registros sanitarios autorizados y facilita búsquedas avanzadas por nombre comercial, principio activo o número de registro.

“El Portal del Sistema de Vinculación IMPI-COFEPRIS transforma desde hoy el acceso a la información sobre registros sanitarios y patentes en el sector farmacéutico, al convertirse en una herramienta que equilibra la protección de propiedad industrial y la agilidad para aprobar medicamentos genéricos”.

La autoridad sanitaria señala que el acceso en tiempo real a estos datos contribuye a la identificación de medicamentos sin autorización o con registros vencidos, lo que reduce riesgos a la salud asociados al consumo de productos irregulares.

MiMorelia.com precisa que la plataforma también permite exportar información para un análisis detallado, fortaleciendo la protección sanitaria y la toma de decisiones informadas por parte de los pacientes.

Según la autoridad, este sistema busca mejorar la seguridad del paciente y reforzar la vigilancia sobre los medicamentos disponibles en el país.

La COFEPRIS lanza el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos para verificar la legalidad y vigencia de fármacos en México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos

Para acceder, las personas pueden ingresar al portal oficial, realizar la búsqueda del producto deseado y revisar su status, vigencia y datos asociados, todo con el fin de evitar el consumo de medicamentos irregulares en México.

Los pasos para usar el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos de Cofepris son los siguientes:

Ingresa al sitio oficial Accede al visor a través de la página oficial de la Cofepris: Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos Selecciona el tipo de búsqueda Puedes buscar por nombre comercial, sustancia activa, titular del registro o número de registro sanitario. Introduce los datos requeridos Escribe el nombre del medicamento, la sustancia activa o cualquier dato relevante en el campo correspondiente. Haz clic en “Buscar” El sistema mostrará una lista de resultados que coinciden con tu búsqueda. Consulta la información Da clic en el medicamento de interés para ver los detalles: registro sanitario, titular, vigencia, presentación y estado del registro.

Recomendaciones

Si el medicamento no aparece en el visor, es posible que no cuente con registro sanitario vigente o que los datos estén escritos de manera incorrecta.

Verifica la vigencia y el estado del registro, pues un registro vencido indica que el producto no debe comercializarse.

La Cofepris recomienda siempre adquirir medicamentos en establecimientos autorizados y consultar este visor para evitar productos irregulares o falsificados.