Quién es el señor Juan, mexicano que va por 1 millón de dólares en reto de Mr Beast

Juan participa en el programa de MrBeast, donde debe sobrevivir 100 días en un supermercado para ganar un premio de $250,000, mostrando momentos de cocina, construcción y reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de un mexicano en un concurso global ha conquistado las redes sociales, donde miles siguen con expectación cada avance.

La historia gira en torno a Juan García, quien lleva más de dos meses encerrado en un supermercado en Carolina del Norte.

Su serenidad y resistencia lo han convertido en el favorito de la audiencia, al punto de ser visto como un símbolo de perseverancia para toda Latinoamérica.

El concurso, ideado por el youtuber MrBeast, comenzó con un premio de USD 250,000.

Sin embargo, el monto se multiplicó tras el impacto en redes y el compromiso de los participantes. Actualmente, la recompensa alcanza el millón de dólares, cifra que equivale a más de 17 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio usado en el reto.

Quién es Juan en el concurso de MrBeast

Juan García es un trabajador mexicano, padre de familia y residente en Carolina del Norte.

Una infografía resume la trayectoria de Juan García, el finalista mexicano del concurso MrBeast, quien ha cautivado a millones por su resistencia en un supermercado y su lucha por un premio de un millón de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de Hidalgo, ingresó al concurso junto a su hijo Ángel, quien abandonó por motivos escolares y laborales.

Desde entonces, Juan continuó en solitario y se ha mantenido entre los cuatro finalistas, destacándose por su actitud calmada y su capacidad de afrontar las dificultades sin recurrir al conflicto.

En el contexto del concurso, Juan se ha ganado la simpatía tanto de sus compañeros como de los espectadores.

Su forma de relacionarse, el respeto que exige y su habilidad para adaptarse a las circunstancias lo posicionaron como referente dentro del supermercado, incluso protagonizando momentos emotivos como la celebración de su cumpleaños organizada por los demás participantes.

De qué trata el concurso de MrBeast

(Captura de pantalla)

La competencia diseñada por MrBeast consiste en permanecer encerrado dentro de un supermercado real que el creador adquirió para este propósito.

La premisa inicial era simple: el último participante en salir del establecimiento se llevaría el premio mayor.

Las reglas han evolucionado con el tiempo, agregando nuevas dificultades como la obligación de consumir toda la comida del supermercado para poder avanzar.

Los concursantes han tenido que adaptarse a la convivencia forzada, el aislamiento, el ruido constante y la nostalgia por sus familias.

Además, deben lidiar con sabotajes, alianzas y retos físicos y mentales, lo que transforma el juego en una prueba de resistencia extrema.

El objetivo inmediato para los finalistas es vaciar las reservas del supermercado, desafío que puede extender el encierro durante meses.

Esta dinámica ha captado la atención internacional y ha generado debate sobre los límites éticos de los concursos en redes sociales.

Cuál es el premio de MrBeast

El premio inicial fue de USD 250,000 (más de 4 millones de pesos mexicanos), pero la cifra aumentó hasta USD 1 millón debido al éxito viral del reto y la resistencia de los participantes.

Esta suma equivale a aproximadamente 17 millones 343 mil 800 pesos mexicanos al tipo de cambio mencionado en el concurso.