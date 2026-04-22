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FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

En conmemoración del Día de la Tierra, la Federación anunció que las sedes mexicanas del torneo serán escenario de la iniciativa ambiental

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La FIFA y la Fundación Arbor Day lanzan una campaña masiva de reforestación en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, buscando transformar parques y escuelas con actividades previstas para julio y agosto de 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)
La FIFA y la Fundación Arbor Day lanzan una campaña masiva de reforestación en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, buscando transformar parques y escuelas con actividades previstas para julio y agosto de 2026. (Ilustración: Jovani Pérez)

En el marco del Día de la Tierra, la FIFA anunció el lanzamiento de una amplia iniciativa de reforestación y plantación de árboles en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en el marco de la Copa Mundial 2026.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Fundación Arbor Day, busca dejar un legado ambiental duradero en las sedes del torneo, con acciones que beneficiarán a las comunidades locales.

La Fundación Arbor Day y 24 organizaciones locales colaboran en la estrategia de reforestación impulsada por FIFA en ciudades mexicanas. (Foto cortesía: FIFA)
La Fundación Arbor Day y 24 organizaciones locales colaboran en la estrategia de reforestación impulsada por FIFA en ciudades mexicanas. (Foto cortesía: FIFA)

La estrategia forma parte de un esfuerzo integral, donde se prevé la plantación de un millón de árboles en bosques y más de 12 mil árboles en parques, escuelas y espacios públicos de las sedes mundialistas. Las jornadas de plantación en México se realizarán entre julio y agosto de 2026, con la participación de aliados locales.

Una iniciativa ambiental que trasciende el Mundial

La reforestación impulsada por FIFA no sólo responde a la organización de un evento deportivo, sino que busca atender desafíos ambientales y sociales a largo plazo. El objetivo es transformar las ciudades sede en espacios más verdes:

  • Plantación masiva: Se prevé plantar un millón de árboles en Norteamérica, con una parte significativa en México.
  • Jornadas ciudadanas: Más de 12 mil ejemplares se integrarán en parques, escuelas, senderos y áreas de convivencia.
  • Colaboración local: Participan 24 socios y organizaciones locales en la implementación del proyecto.
El proyecto internacional busca plantar un millón de árboles en bosques y más de 12 mil en espacios urbanos de las sedes mundialistas mexicanas. (Foto cortesía: FIFA)
El proyecto internacional busca plantar un millón de árboles en bosques y más de 12 mil en espacios urbanos de las sedes mundialistas mexicanas. (Foto cortesía: FIFA)

Estas acciones pretenden ayudar a reducir la temperatura, mejorar la calidad del aire y fortalecer la biodiversidad local, ofreciendo beneficios que perdurarán mucho después del Mundial.

Beneficios ambientales y sociales para las ciudades sede

El impacto de la iniciativa va más allá del aspecto ecológico, pues busca fomentar la participación comunitaria y dejar un ejemplo de responsabilidad para futuras generaciones.

  • Inversión social: El proyecto promueve la participación de vecinos, estudiantes y autoridades en las jornadas de plantación.
  • Educación ambiental: Escuelas y centros comunitarios recibirán árboles y materiales didácticos sobre el cuidado de la naturaleza.
  • Legado positivo: La meta es que las comunidades disfruten de espacios verdes renovados, con árboles que beneficien por décadas.
El Estadio BBVA de Monterrey (REUTERS/Daniel Becerril)
Las jornadas de plantación masiva en México se realizarán durante los meses de julio y agosto de 2026, con amplia participación ciudadana. (REUTERS/Daniel Becerril)

La colaboración entre FIFA y la Fundación Arbor Day fortalece el tejido social y crea conciencia sobre la importancia de proteger el entorno urbano.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey: protagonistas del cambio verde

Las tres sedes mexicanas jugarán un papel central en esta transformación ambiental, integrando la reforestación a sus planes urbanos y comunitarios.

  • Calendario definido: Las actividades de plantación se concentrarán en julio y agosto de 2026.
  • Sedes emblemáticas: Parques, escuelas y espacios públicos de las tres ciudades recibirán los nuevos ejemplares.
  • Compromiso a largo plazo: El proyecto contempla seguimiento y cuidado de los árboles para asegurar su desarrollo.
El programa ambiental de la Copa Mundial 2026 promete incluir educación ambiental en escuelas y centros comunitarios con materiales didácticos sobre el cuidado de la naturaleza. REUTERS/Eloisa Sanchez
El programa ambiental de la Copa Mundial 2026 promete incluir educación ambiental en escuelas y centros comunitarios con materiales didácticos sobre el cuidado de la naturaleza. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con esta iniciativa, las ciudades se posicionan como referentes de compromiso ambiental en el marco del Mundial 2026, mostrando que el futbol puede ser motor de cambio social y ecológico sustentable.

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