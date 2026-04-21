México

Identifican al hombre que desató balacera en Teotihuacán

Las autoridades esperan los resultados de los protocolos para determinar la causa de muerte

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(Barak Hardley/via REUTERS)
(Barak Hardley/via REUTERS)

Las autoridades revelaron la identidad del agresor que accionó un arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México.

“FiscalíaEdoméx en coordinación con las instituciones integrantes de la Mesa de Paz del #Edoméx y del @GabSeguridadMX, lleva a cabo las acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y que al momento permiten establecer, de manera preliminar, que en los mismos intervino un sólo agresor identificado como “Julio César Jasso Ramírez” con identificación oficial mexicana", se puede leer en el informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM).

Cabe destacar que, previamente el Gabinete de Seguridad había compartido, ala 1:25 de la tarde y de manera preliminar, un reporte en el que señalaba que el atacante (hasta ese momento sin identificar) se habría quitado la vida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas“.

Mientras que en el reporte reciente de la Fiscalía mexiquense se puede leer que la causa de muerte del sujeto referido será establecida “con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho”.

Por su parte, en redes sociales fueron compartidas imágenes en las que puede verse una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) con el nombre difundido por las autoridades.

FGR inicia investigación

Los hechos violentos en el edomex ya son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), institución que desplegó sus capacidades institucionales y realiza las diligencias con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

El caso permanece bajo indagatoria mientras se busca determinar las circunstancias que derivaron en el tiroteo.
El caso permanece bajo indagatoria mientras se busca determinar las circunstancias que derivaron en el tiroteo.

“Se tiene conocimiento que cerca del mediodía de este lunes, turistas que visitaban la zona de las Pirámides de Teotihuacán fueron agredidos por disparos de arma de fuego, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas, entre ellas el posible agresor, y diversas víctimas con lesiones”, es parte del mensaje.

De igual manera,l Gabinete de Seguridad compartió la lista de las personas heridas por las acciones violentas en la Zona Arqueológica.

  • Gerónimo González Castro, hombre colombiano que sufrió impactos en tibia y peroné derecho, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF), tiene 6 años de edad
  • Dayana Paola Castro Calderón, persona de origen colombiana que sufrió lesiones en la rotula izquierda y glúteo derecho, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  • Luisa Fernanda Puentes Álzate, también de Colombia con una lesión músculo esquelética, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  • Delicia Li de Yong de Canadá con una lesión supra escapular, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  • Francis Arlette Rivero, de Brasil con lesiones músculo esqueléticas
  • Leticia Mondea Folsta también de Brasil y quien sufrió lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF). Tiene 13 años
  • Maikol Michelle Mitroci, de Rusia, con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en fémur
  • Jaslin Landaverde, de Estados Unidos con lesión músculo esquelética
  • Gregoire Magadini, de EEUU con lesión músculo esquelética
  • Jalen Aybar, estadounidense con dermoabrasión
  • Alex Daniel Marco Witz, de EEUU con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en mano izquierda con salida
  • Barriet-D Marco Witz, también de EEUU con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en el muslo izquierdo, sangrado transvaginal por lesión visceral.

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