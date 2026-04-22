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Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Roberto de los Santos fue capturado el pasado sábado 18 de abril tras un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales

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Junto con "El Bukanas" fueron detenidas seis personas más. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla
Junto con "El Bukanas" fueron detenidas seis personas más. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

El arresto de Roberto de los Santos, conocido como “El Bukanas”, cerró una investigación de varios meses coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y fuerzas federales.

Este sujeto era considerado como un “valor estratégico nacional” debido a su influencia en la violencia regional y, al mismo tiempo, identificado como uno de los líderes criminales dentro del triángulo rojo del estado de Puebla.

En conferencia de prensa, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, detalló que la captura se realizó el sábado 18 de abril en Chignahuapan, municipio al norte del estado, mediante un operativo de precisión en el que participaron elementos estatales y federales.

Según los reportes, desde diciembre de 2024, con la llegada del gobernador Alejandro Armenta, la administración estatal enfocó sus esfuerzos en identificar a los principales generadores de violencia y fortalecer la inteligencia policial.

El diagnóstico permitió ubicar a Roberto de los Santos como uno de los objetivos clave.

El seguimiento a este generador de violencia se intensificó en enero de 2026; en febrero se intentó su captura, pero una filtración frustró el operativo, aunque se logró el aseguramiento de armas, explosivos y equipo táctico.

Asimismo, SSP Puebla reportó que, en el primer trimestre de 2026, los indicadores de robo de hidrocarburos, vehículos y transporte de carga muestran una disminución respecto a 2025. Sánchez González atribuyó estos resultados al control de las células delictivas y a la modernización de áreas de inteligencia y tecnología policial.

El operativo en Chignahuapan incluyó fuerzas federales y tecnología de inteligencia

El vicealmirante relató que “El Bukanas” había sido objetivo de operativos en 2017, 2019 y 2026, sin éxito.

El análisis de inteligencia lo ubicó primero en la zona limítrofe con Veracruz y, posteriormente, en el corredor del ducto de Tuxpan a Escapozalco.

La detención se realizó con dieciocho elementos y vehículos mimetizados, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se sumaron al cerco de seguridad.

El arresto fue realizado tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales
El arresto fue realizado tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales

La captura fue posible tras identificar a un familiar de “El Bukanas”, lo que permitió un seguimiento más preciso.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República participaron en la puesta a disposición del detenido.

Sánchez González subrayó el papel de las unidades de inteligencia federales y estatales en la localización y detención del líder huachicolero. El operativo requirió coordinación con policías municipales y estatales, así como la integración de tecnología para el seguimiento técnico.

“El Bukanas” fue trasladado junto con los otros seis detenidos en el operativo al penal de Tepexi. Esta operación fue realizada a través de un despliegue coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Nueva ley permitirá fortalecer investigación criminal en Puebla

En el mismo evento donde el titular de la SSP Puebla informó los detalles sobre la captura, detalló que está por publicarse una ley que faculta a la dependencia para realizar labores de investigación, lo que permitirá ampliar las capacidades operativas y reforzar la lucha contra el crimen organizado.

El anuncio del operativo y los detalles sobre el reforzamiento institucional fue confirmado por el el vicealmirante Francisco Sánchez González. Crédito: Gobierno de Puebla.
El anuncio del operativo y los detalles sobre el reforzamiento institucional fue confirmado por el el vicealmirante Francisco Sánchez González. Crédito: Gobierno de Puebla.

El personal de inteligencia recibirá capacitación especializada, y la institución prevé sumar mil nuevos elementos en 2026, además de los trescientos cincuenta actualmente en formación.

El programa de modernización de la Secretaría contempla la adquisición de nuevas unidades, equipo técnico y la preparación continua del personal.

El vicealmirante Sánchez González aseguró que estos cambios son necesarios para mantener la superioridad operativa frente a las bandas delictivas y avanzar en el objetivo de que en Puebla no haya espacio para la impunidad.

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