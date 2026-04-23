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Diputados aprobaron reducción escalonada de la jornada laboral a 40 horas hasta 2030: envían dictamen a Sheinbaum para publicación en el DOF

El dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo fue avalado tras un largo debate en la tribuna de San Lázaro

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Marcha 40 Horas
La reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 441 votos, el pleno de la Cámara de Diputados avaló sin modificaciones la minuta previamente aprobada por el Senado, que introduce reformas a la Ley Federal del Trabajo orientadas a la reducción escalonada de la jornada laboral, pasando de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030.

Durante el debate, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a través de Patricia Mercado Castro no soltó la propuesta que ha impulsado desde su trinchera, sin embargo, reconocieron el avance de reducir la jornada de manera gradual después de más de 100 años de esta dinámica:

No garantizar dos días de descanso a las y los trabajadores sigue sin resolver la pobreza de tiempo que afecta más a las personas de menos ingresos y dentro de ella más a las mujeres que los hombres”.

Los partidos en San Lázaro coincidieron en que la reducción no significa disminuir la productividad ni da permiso a los empleadores para reducir el salario. También apuntaron a que “México es uno de los países donde más horas se trabaja al año”.

Así quedó la reforma impulsada desde Palacio Nacional

La propuesta impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum estipula que la jornada laboral podrá organizarse de común acuerdo entre las personas empleadoras y las trabajadoras.

El límite diario será de ocho horas, mientras que el máximo semanal se fijará en 40 horas. Existen situaciones excepcionales en las que se podrá extender la jornada, y ese tiempo adicional deberá pagarse al doble de lo habitual.

Secretaría del Trabajo confirma que la reducción de la jornada será gradual hasta 2030

El texto aclara que ninguna persona trabajadora estará obligada a laborar más allá de los topes establecidos. En caso de que se realicen horas extraordinarias, el pago será de 200% sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria. Además, la suma de ambas jornadas no podrá superar las doce horas diarias.

En cuanto al descanso, la reforma señala que por cada seis días de trabajo se otorgará al menos un día de descanso con pago íntegro. La obligación de registrar electrónicamente la jornada recae sobre la parte empleadora, quien deberá documentar tanto el inicio como la finalización de la jornada y entregar esta información a la autoridad competente si se le solicita.

Nuevas reglas para el control de horarios y sanciones

El registro electrónico tendrá validez plena siempre que se haya pactado entre ambas partes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de definir las reglas generales sobre la aplicación y excepciones de esta obligación.

Si la parte empleadora incumple con el registro, se enfrentará a multas que van desde 250 hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización.

La modificación a la jornada no será inmediata. Según los artículos transitorios, la reducción será escalonada: en 2026 el máximo será de 48 horas semanales, en 2027 de 46, en 2028 de 44, en 2029 de 42 y en 2030 se llegará al objetivo de 40 horas. Para quienes realicen tiempo extraordinario, el límite aumentará cada año hasta alcanzar las 12 horas semanales en 2030.

Entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026, se prevé un periodo de adaptación para que personas empleadoras y trabajadores puedan ajustar los procesos y dinámicas de trabajo conforme a la nueva regulación. Tras el aval de la Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

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