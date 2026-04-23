México

Cuál es el tramo del Periférico Norte que reabrió tras finalizar obras para mejorar los carriles

La gobernadora Delfina Gómez recorrió la zona que fue mejorada para evitar baches e incidentes viales en los límites del Edomex y CDMX

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Una fila de dieciséis personas, incluyendo funcionarios, cortan una cinta roja con tijeras frente a un puente vial de concreto. Una multitud se congrega al fondo
Delfina Gómez Álvarez encabezó la reapertura de los carriles del Periférico Norte (X/ @delfinagomeza)

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, encabezó la ceremonia de inauguración de un tramo del Periférico Norte. Como parte de los trabajos para mejorar los carriles y sustituir la carpeta asfáltica, las autoridades finalizaron con una parte de la obra.

La reapertura de 3.2 kilómetros de carriles laterales en el Periférico Norte, entre los límites de Tlalnepantla y Naucalpan en dirección a Ciudad de México, marca un avance clave en la movilidad del Valle de México. El tramo, intervenido con concreto hidráulico, forma parte de un programa estatal para modernizar y recuperar esta arteria vial.

El segmento del Periférico Norte reabierto va desde Circuito Circunvalación Poniente, en Naucalpan, hasta las inmediaciones del Parque Naucalli. Esta zona incluye el trayecto lateral entre Viveros y Baden Powell, lo que beneficiará a miles de automovilistas que cruzan diariamente por una de las principales rutas hacia la capital del país.

Vista aérea de una autopista llena de vehículos, un centro comercial grande con techos verdes y un parque arbolado, con edificios residenciales al fondo
El Gobierno del Edomex reabrió carriles del Periférico Norte tras obras de repavimentación (X/ @delfinagomeza)

Obras de mejora y adecuaciones en los carriles del Periférico Norte

La intervención realizada consistió en la rehabilitación completa de los carriles laterales mediante la colocación de concreto hidráulico RM45, material reconocido por su durabilidad y resistencia al uso intensivo. Esta renovación representa el primer esfuerzo integral de este tipo desde la construcción original del Periférico Norte.

De acuerdo con autoridades municipales, los 3.2 kilómetros reabiertos corresponden a una parte del proyecto de 10 kilómetros de rehabilitación gestionado por el municipio de Naucalpan. En total, 4.7 kilómetros fueron reconstruidos con concreto hidráulico; el resto, con concreto asfáltico, según las características detectadas en cada tramo de la vialidad.

El proyecto es parte del programa 2026, Año de las Obras Edomex, y responde a una estrategia de coordinación entre los gobiernos estatal y municipal para superar años de deterioro en la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad y eficiencia para los usuarios.

Vista aérea de una autopista con múltiples carriles y tráfico denso. A la derecha, un carril lateral recién pavimentado y vacío junto a una barrera amarilla
Vista aérea de los 3.2 kilómetros de carriles laterales reabiertos en el Periférico Norte, facilitando el tránsito entre Tlalnepantla y Naucalpan en dirección a Ciudad de México. (X/ @delfinagomeza)

Impacto en la movilidad tras la reapertura

Con la apertura de este tramo rehabilitado, las autoridades buscan reducir los congestionamientos y mejorar la fluidez vehicular sobre el corredor vial, que suele registrar uno de los flujos más altos del Valle de México. El desgaste acumulado en la carpeta asfáltica había afectado los tiempos de traslado y la seguridad para automovilistas.

Entre los beneficios identificados tras los trabajos de rehabilitación se encuentran:

  • Eliminación de baches y zonas dañadas
  • Mayor resistencia frente al flujo continuo de vehículos
  • Mejoras en la visibilidad y en los accesos de la vialidad
  • Tránsito diario más ágil hacia Ciudad de México

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que recuperar la calidad de las principales vialidades es fundamental para el bienestar de quienes residen o circulan en la Zona Metropolitana.

Recomendaciones para automovilistas y próximos trabajos

Obras de Periférico Norte impactarán a 15 millones de usuarios, Delfina Gómez dio por inaugurados los trabajos de reconstrucción. (X, delfinagomeza)

Las autoridades piden a conductores circular con precaución y atender la nueva señalización instalada. Se recomienda observar los límites de velocidad y mantener la prudencia durante los primeros días de operación en los nuevos carriles.

El Gobierno del Estado de México y el municipio de Naucalpan mantienen su compromiso de continuar con la modernización vial dentro del programa estatal. Se prevé que nuevos tramos prioritarios del Periférico Norte reciban intervenciones similares en los próximos meses, extendiendo las mejoras a una mayor parte de la infraestructura vial metropolitana.

La reapertura de la lateral entre Viveros y Baden Powell significa un paso destacado para recuperar la movilidad regional y fortalecer la seguridad de quienes transitan a diario entre Naucalpan, Tlalnepantla y Ciudad de México.

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