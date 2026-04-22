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México espera que la temporada de lluvias 2026 inicie en la siguiente fecha

México se prepara para el arranque de un nuevo ciclo de lluvias, un periodo que cada año pone a prueba la capacidad de prevención y respuesta en todo el país

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Las fuertes lluvias continuarán en la Ciudad de México. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.
El promedio histórico del SMN indica que la temporada de lluvias en México va del 15 de mayo a la primera quincena de octubre. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

La temporada de lluvias en México está próxima a comenzar y, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el periodo habitual de precipitaciones se extiende del 15 de mayo a la primera quincena de octubre.

Estas fechas marcan un ciclo clave para la gestión del agua, la protección de la infraestructura urbana y la prevención de riesgos asociados a lluvias intensas en todo el país.

El inicio de la temporada de lluvias suele coincidir con el arranque de la temporada de ciclones tropicales, aunque no todas las precipitaciones provienen de estos sistemas.

La experiencia de décadas muestra que, a partir de mediados de mayo, las lluvias comienzan a intensificarse en distintas regiones, por lo que autoridades y ciudadanos se preparan para un periodo de mayor actividad pluvial y potenciales inundaciones.

Conocer este marco temporal es fundamental para la planeación preventiva. Las lluvias, aunque esenciales para la agricultura y los ecosistemas, pueden poner en jaque la infraestructura urbana si no se realizan acciones previas de limpieza y mantenimiento en sistemas de drenaje y canales.

El inicio de la temporada de lluvias: fechas clave y expectativas para 2026

El SMN ha confirmado que, para 2026, la temporada de lluvias seguirá el patrón histórico, con un arranque formal el 15 de mayo y una conclusión prevista hacia la primera quincena de octubre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
El SMN ha confirmado que, para 2026, la temporada de lluvias seguirá el patrón histórico. (Cuartoscuro)

Para el mes de junio de 2026, el pronóstico oficial anticipa 109,1 milímetros de precipitación, una cifra superior al promedio histórico de 99,8 milímetros calculado para el periodo 1981-2010, aunque menor a la registrada en los dos años previos.

Esto sugiere un inicio de temporada más lluvioso que la media, lo que exige una mayor atención en las acciones preventivas y de respuesta en zonas urbanas y rurales.

Acciones oficiales para reducir riesgos de inundaciones

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reforzado los operativos de limpieza y desazolve en diferentes regiones del país ante la cercanía de la temporada de lluvias.

En 2026, se realizaron nueve operativos en municipios de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas e Hidalgo, que permitieron limpiar más de 1.463 pozos de drenaje y casi 119 mil 500 metros de ductos, beneficiando a alrededor de 109 mil personas.

En el Valle de México, la Conagua reporta el retiro de más de 115 toneladas de basura de infraestructuras hidráulicas, como plantas de bombeo y canales principales, para evitar obstrucciones que puedan derivar en desbordamientos durante los meses de lluvias intensas.

Asimismo, se han llevado a cabo más de cien jornadas de limpieza, con la extracción de cerca de 1.500 toneladas de desechos sólidos.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reforzado los operativos de limpieza y desazolve en diferentes regiones del país ante la cercanía de la temporada de lluvias. Screenshot @Carlos88Vel

La responsabilidad ciudadana ante la temporada de lluvias

El compromiso de la ciudadanía es esencial. Las autoridades insisten en la importancia de evitar arrojar basura en calles, canales y cuerpos de agua, pues estos residuos suelen ser arrastrados por la lluvia y bloquean los sistemas de drenaje, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y daños a viviendas y servicios.

A la par, los gobiernos municipales y estatales están llamados a reforzar la recolección y el manejo correcto de residuos, una tarea clave para mantener la infraestructura operativa durante el periodo de lluvias.

La prevención y la corresponsabilidad social son la base para minimizar los riesgos y proteger a la población.

¿Por qué es fundamental anticipar el inicio de la temporada de lluvias?

Saber que el ciclo pluvial se extiende de mayo a octubre permite a la sociedad y a las autoridades programar acciones preventivas antes de la llegada de las precipitaciones más intensas.

Este conocimiento facilita la limpieza y preparación de infraestructuras, la organización de operativos y la difusión de recomendaciones para la autoprotección.

El inicio de las lluvias representa una prueba para los sistemas de drenaje y evidencia la necesidad de anticipar medidas que permitan reducir riesgos, proteger bienes y preservar la seguridad de comunidades enteras.

En la CDMX el problema de las inundaciones es histórico
El inicio de las lluvias representa una prueba para los sistemas de drenaje y evidencia la necesidad de anticipar medidas que permitan reducir riesgos. Crédito: Cuartoscuro

Recomendaciones y vigilancia oficial ante el ciclo pluvial 2026

Las dependencias oficiales exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Contar con planes familiares de emergencia, asegurar pertenencias y mantener limpios los entornos de casas y sistemas de drenaje son acciones que pueden marcar la diferencia durante la temporada.

La previsión para 2026 señala un inicio de lluvias superior a la media histórica, aunque con menor volumen que en los años recientes.

Ante este escenario, la preparación y la prevención siguen siendo la mejor herramienta para enfrentar la temporada de lluvias en México.

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