México

Fuerte tormenta con granizo deja afectaciones en la CDMX este 21 de abril

Una fuerte tormenta llevó a las autoridades a declarar Alerta Amarilla tras reportarse precipitaciones y caída de granizo en varias alcaldías

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Las placas están bajo resguardo y se pueden recuperar
Una tormenta azotó CDMX y se activó alerta amarilla en siete alcaldías. Crédito: Cuartoscuro

Las precipitaciones intensas y la caída de granizo sorprendieron esta noche a habitantes de la Ciudad de México, obligando a las autoridades a activar la Alerta Amarilla para varias alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó la medida tras detectar un aumento en la intensidad de la tormenta en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

El fenómeno meteorológico trajo consigo actividad eléctrica y lluvias intensas, acompañadas de granizo, sobre todo en Benito Juárez y Tláhuac. Mientras tanto, en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco predominan los chubascos, y el resto de las demarcaciones presentan lloviznas.

La autoridad capitalina advierte que la persistencia de lluvias se mantendrá durante la noche, por lo que recomienda a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones. Además, se recomienda evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse al tanto de los reportes oficiales.

¿Por qué se activó la alerta en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil determinó la activación de la Alerta Amarilla debido a las lluvias fuertes y la caída de granizo en varias demarcaciones durante la tarde y noche del martes 21 de abril.

La vigencia de la Alerta Amarilla abarca desde las 19:40 horas del 21 de abril hasta las 00:00 del 22 de abril, con previsión de que las lluvias persistan durante la noche.

Las autoridades monitorean en tiempo real las condiciones mediante el radar SEGIAGUA y actualizan los mapas de zonas afectadas.

Los reportes recientes destacan la importancia de permanecer atentos ante la variabilidad del clima y la posibilidad de que la intensidad de la tormenta se mantenga o incremente en las próximas horas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil subraya la importancia de estar atentos a los comunicados oficiales y consultar los canales institucionales para obtener información precisa sobre el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Infografía del Gobierno de CDMX sobre alerta por lluvias y granizo. Muestra un mapa de alcaldías, nivel de precipitación y peligros asociados
El Gobierno de la Ciudad de México emite alerta por lluvias fuertes y posible granizo en varias alcaldías, con recomendaciones de seguridad y números de emergencia. (Gobierno de la Ciudad de México )

La vigilancia y la prevención son fundamentales para evitar incidentes y proteger la integridad de los habitantes durante este episodio de lluvias intensas y granizo en la capital.

Impacto de la tormenta en CDMX: Efectos en la movilidad y el transporte público

El impacto de la tormenta se reflejó en la circulación vehicular, con encharcamientos en puntos neurálgicos como Circuito Interior, Insurgentes Norte y vialidades del centro, incluyendo Bucareli y Artículo 123.

En la zona poniente, avenidas como Leibnitz, Gutenberg y Thiers también reportaron afectaciones. Las redes sociales documentaron calles parcialmente inundadas, tráfico lento y reducción significativa de la visibilidad.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó medidas de seguridad adicionales, informando a través de su cuenta oficial: “Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 9, 12, A y B”, con reducción de la velocidad de los trenes para garantizar traslados seguros.

En la colonia Vallejo de Gustavo A. Madero se reportaron encharcamientos considerables, sumándose a los incidentes de acumulación de agua en otras alcaldías.

En toda la ciudad, la recomendación fue conducir con precaución y prever tiempos de traslado ante el tráfico lento y la reducción de la visibilidad.

Un mapa de radar meteorológico de la Ciudad de México muestra la intensidad de la lluvia en colores, con zonas en rojo y naranja indicando precipitaciones fuertes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa sobre fuertes lluvias con granizo y chubascos en varias alcaldías de la Ciudad de México, manteniendo la Alerta Amarilla.

Medidas preventivas y recomendaciones oficiales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró a la población la importancia de retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, y evitar cruzar corrientes de agua.

Advirtió sobre los peligros asociados, como la caída de ramas, árboles y lonas, e insistió en la necesidad de consultar la Alerta Amarilla y los comunicados del Sistema de Alerta Temprana.

Para reportar emergencias se encuentran disponibles los números 911 y 55-5683-2222.

Las autoridades subrayan la importancia de mantenerse informados y de actuar con responsabilidad ante la persistencia de lluvias, que podrían extenderse hasta la medianoche del 22 de abril.

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