Facundo vuelve a encender polémica por Lorena Herrera y ella le lanza reto

Lorena Herrera exige a Facundo el pago de 4 millones de pesos a cambio de someterse a un ultrasonido público que desmienta los rumores sobre su género (Instagram)

La actriz Lorena Herrera exige que Facundo le entregue 4 millones de pesos para someterse a un ultrasonido público y así demostrar que la acusación sobre su género, retomada por el conductor tras 22 años, carece de fundamento.

La controversia revive un rumor que data de su participación conjunta en el reality ‘Big Brother’ en 2002, cuando Facundo sugirió, en tono de burla, que Herrera era “biológicamente hombre”, provocando en su momento una atención mediática que, según la actriz, habría afectado negativamente su carrera.

Ambas figuras retoman hoy ese episodio frente a nuevas declaraciones del presentador, en una disputa que pone en la mesa el costo personal de los rumores en la televisión mexicana.

La propia Herrera asegura que esa broma ha tenido efectos directos sobre sus ingresos. Declara: “¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo hace veintitantos años? Muchos. Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez”.

La actriz sostiene que la broma de Facundo en 'Big Brother' afectó negativamente su carrera y le hizo perder contratos y público heterosexual (Foto: Televisa)

La artista advierte que, si decide proceder legalmente contra Facundo, el conductor podría enfrentar consecuencias económicas severas. La cifra de 4 millones de pesos, exigida como condición para un examen médico público, marca el tono de confrontación. Herrera sostiene que su paciencia ha llegado al límite ante lo que considera ataques reiterados.

Lorena Herrera y Facundo reabren la disputa por viejos rumores

Facundo reaviva el tema en una entrevista reciente cuando, cuestionado sobre un posible enfrentamiento en el box con Herrera, declara: “Estaría bueno ese. Yo creo que sí me madrea… No, todavía no tengo las pruebas (de que fue hombre)”.

Añade que, aunque le gustaría poder asegurar alguna de las versiones sobre la actriz, “todo científico requiere de una experimentación y pues yo no he tenido ese experimento todavía en mis manos”.

Según recuerda, ya existió una aclaración previa con la propia Herrera; incluso, menciona un episodio en el programa ‘Jalas o te rajas’ en el que ella lo sometió a descargas eléctricas.

La disputa entre Lorena Herrera y Facundo revive el rumor de hace 22 años, nuevamente generando controversia en la televisión mexicana (Foto: Instagram)

El conductor señala: “Sí se manchó machín, sí me electrocutó, me dio unos buenos toques”. Enfatiza que ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones y que reconoce a Herrera como “una gran mujer”.

La polémica se remonta al año 2002, cuando ambos participaron en ‘Big Brother’. Durante momentos de tensión, Facundo bromeó sobre el género de la actriz, broma que luego replicó en su programa ‘Toma Libre’.

Dentro de la casa, Facundo llegó a “investigar” a Herrera, observando detalles tras su paso por el baño, generando comentarios entre el público. Facundo avanzó hasta la final, donde fue superado por Galilea Montijo, mientras que Herrera fue reconocida por su disciplina y liderazgo en la cocina.

“Dame 4 millones y te lo demuestro”: El desafío público de Herrera y sus secuelas

La actriz responde ante las declaraciones recientes con un desafío explícito: “Facundo te reto, venga ¿cuánto me vas a dar? Lo hacemos aquí con todos los medios, con un ultrasonido al lado, una ginecóloga, la que ustedes elijan, no la voy a elegir yo, la que quieran. Un ultrasonido al lado, pero ¿cuánto le pedimos a él? Venga, dame 4 millones, yo te demuestro y tú me demuestras lo que has dicho durante veintitantos años”.

Lorena Herrera advierte sobre posibles acciones legales contra Facundo y afirma que podría dejar al conductor en la ruina si decide proceder (Instagram)

Herrera también lanza un mensaje personal a Facundo: “Facundo, por el amor de Dios ya deja de hablar de mí, es ridículo, en serio dedícate, ya retírate. Ya está grande, la verdad, y no estás tan bien conservado como yo, ya estás bastante traqueteado y jodido, ya. Estarte agarrando de esas cosas que nada tienen que ver”.

Finalmente, la actriz deja abierta la posibilidad de proceder legalmente contra Facundo en caso de que la situación escale: “Ya lo he dicho 80 veces y no hago nada, yo creo que ya me agarro la medida. Dice ‘esa Lorena dice que va a demandar y a la mera hora le da flojera’ y eso es cierto, pero sí deben de saber una cosa, que si un día digo ‘sí demando’, pues sí lo dejo en la ruina”.