México

FGR desmantela “una de las redes más importantes” de huachicol en México

Ulises Lara indicó que en marzo del 2024 se se aseguró un buque en Altamira

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Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha
Los bidones incautados (FGR)

Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el desmantelamiento de “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” en México.

En conferencia de prensa, el fiscal especial explicó que el desmantelamiento ocurrió tras analizar diversas líneas de investigación, que derivaron del operativo que ocurrió en marzo del 2024, en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró el buque ‘Challenge Procyon’ que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal y por el cual se detuvo a 11 servidores públicos ligados al caso.

“En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible.

“Como se recordará, en marzo del año pasado se desplegó una importante operación en Altamira, en Tamaulipas, donde se aseguró un buque, Challenge Procyon, de la cual se obtuvo conocimiento por trabajos de inteligencia llevados a cabo por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un saldo inicial de once servidores públicos”, dijo.

Información en desarrollo..

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