Eran agentes de la CIA los muertos en Chihuahua, reporta The Washington Post

Agentes de la CIA

The Washington Post dio a conocer que las dos personas fallecidas de origen estadounidense en un accidente en Chihuahua, el pasado 19 de abril, pertenecían a la CIA.

“Según dos personas familiarizadas con el asunto, dos funcionarios de la embajada estadounidense que fallecieron en un accidente automovilístico en el norte de México cuando regresaban del lugar de una operación antidrogas trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA)”, escribió el medio de comunicación.

Agregó que el papel de los trabajadores formaba parte de la lucha que se mantiene activamente contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Asimismo, informó que el fatal incidente también se cobró la vida de dos servidores públicos mexicanos, lo que dio como resultado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum asegurará que se investigará si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país.

Hasta el momento la CIA no ha realizado declaraciones sobre el caso.

¿Cómo sucedieron los hechos del accidente automovilístico en Chihuahua?

De acuerdo con la información preliminar revelada por las autoridades, las cuatro personas afectadas regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras realizar una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota de la entidad federativa. En el trayecto de regreso el coche se salió de la carretera, lo que provocó que cayera por un barranco y explotara.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que la oficina de la mandataria mexicana no fue notificada de la tragedia, ya que en la intervención solo participaron agentes mexicanos, cuya planificación tomó cerca de tres meses.

CIA

Declaró que los empleados estadounidenses estaban realizando labores de entrenamiento a unas ocho o nueve horas de distancia del lugar de la operación contra el laboratorio de drogas.

Al terminó de la incursión se reunieron con personal de la Agencia de Investigación Económica (AEI) de Chihuahua. El accidente ocurrió horas después.

Horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, donde emitió más detalles sobre el suceso:

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y refuerza nuestra determinación de continuar su misión y promover nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, escribió Johnson.

La guerra de Estados Unidos y México contra los cárteles de drogas

Este incidente se produce en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump continua presionando a México para aumentar e intensificar las medidas contra los cárteles de drogas, principalmente en la frontera.

Al mismo tiempo, la CIA ha ampliado sus operaciones antinarcóticos en el país y en otras partes de América Latina.

“Si bien Trump ha amenazado ocasionalmente con acciones unilaterales de Estados Unidos contra los cárteles en México, la CIA y otras agencias federales han insistido hasta ahora en trabajar en colaboración con las autoridades mexicanas”, manifestó el medio de comunicación.