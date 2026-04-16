¿Cómo protegerte durante una granizada? Recomendaciones clave de Protección Civil para CDMX y otras ciudades de México

Protección Civil emite recomendaciones para protegerse de tormentas de granizo. FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM

Las tormentas de granizo representan un desafío para la protección civil en múltiples regiones de México, especialmente en las zonas urbanas densamente pobladas como la Ciudad de México, donde el principal riesgo radica en el colapso de techos de materiales frágiles ante la acumulación de hielo y la obstrucción de los sistemas de drenaje.

La formación del granizo ocurre exclusivamente en nubes cumulonimbos, donde fuertes corrientes ascendentes elevan gotas de agua sobreenfriada. Estas gotas, al congelarse y fusionarse, generan pedriscos que, según los registros oficiales, pueden alcanzar diámetros superiores a los 13 centímetros en condiciones extremas.

El mayor periodo de incidencia de granizadas en el país coincide con la primavera y el verano, afectando principalmente al altiplano central, la Sierra Madre Occidental y algunas regiones de las sierras del sur. En zonas costeras y montañosas como Veracruz, la temporada inicia en marzo y concluye en junio.

Medidas preventivas ante granizada

Antes de que ocurra una granizada, Protección Civil aconseja monitorear el clima a través de medios electrónicos y reportes oficiales. Elaborar un plan familiar, establecer un punto de reunión y tener a la mano los números de emergencia.

Entre las medidas preventivas se encuentra:

Reforzar techos ligeros, domos, vitrales y tragaluces, cubriéndolos con cobijas o cartón para amortiguar el golpe del granizo.

Limpiar techos, coladeras y bajantes pluviales, ya que las obstrucciones pueden provocar inundaciones.

Asegurarse de que coladeras, drenajes y jardines estén libres de basura o escombro.

Ubicar rutas alternas para llegar o salir de casa en caso de que algunas calles se inunden.

Verificar las condiciones del automóvil antes de la temporada de lluvias para evitar problemas en caso de una granizada.

para evitar problemas en caso de una granizada. Proteger documentos importantes y contar con un plan para resguardarlos.

Protección Civil aconseja monitorear el clima y elaborar un plan familiar. (México). EFE/ Hilda Ríos

Qué hacer durante una granizada en la temporada de lluvias

Durante la granizada, lo más importante es no exponerse y mantener la calma. Es preferible resguardarse en interiores y evitar salir a la calle, pues el granizo, cuyo tamaño puede ir desde unos milímetros hasta el de una pelota de golf, puede causar lesiones severas.

Si la tormenta sorprende fuera de casa, busca refugio en un lugar seguro, firme y apartado de domos, cristales o árboles.

Cuando se transita en automóvil, es aconsejable reducir la velocidad, guardar un mínimo de medio metro de distancia con el vehículo de adelante y, si la precipitación es intensa, orillarse y encender las luces intermitentes.

Durante el evento, sigue estas recomendaciones:

No cruces corrientes de agua; el caudal puede incrementarse de forma repentina y arrastrar autos o personas.

No te refugies bajo árboles o estructuras inestables, ya que pueden desplomarse por el peso del granizo.

Sintoniza la radio, televisión o monitorea redes oficiales para seguir los reportes meteorológicos.

Protege a mascotas y plantas que estén en patios o azoteas, llevándolas al interior de la vivienda.

Evite cruzar corrientes de agua o resguardarse bajo árboles durante la caída de granizo, recalcan las autoridades dentro de la guía para actuar durante la tormenta.

Pasos a seguir después de la granizada

Cuando cesa la precipitación, es crucial revisar los daños en vivienda o automóvil. Retirar el granizo acumulado en techos y coladeras ayuda a evitar sobrepeso y obstrucciones peligrosas.

Entre los pasos posteriores más importantes están:

Analizar el estado de domos, ventanas, vitrales y otros componentes sensibles.

Retirar el granizo de techos y limpiar desagües para prevenir filtraciones o colapsos por el exceso de peso.

Revisar si hay cables caídos o daños en instalaciones eléctricas, y reportarlos de inmediato a Protección Civil.

Ante cualquier daño material o riesgo, notificar a las autoridades para recibir atención.

Mantenerse al tanto de los reportes posteriores al evento y actualizar el plan familiar si es necesario.

Después de una granizada, reporte daños o situaciones de riesgo a las autoridades de Protección Civil, indican los protocolos para la ciudadanía.

CIUDAD DE MÉXICO, 2Durante la granizada, lo más importante es no exponerse y mantener la calma. FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM

Cuidados para autos y mascotas durante una granizada

Los autos requieren cuidados especiales, porque el granizo de mayor tamaño puede abollar la carrocería o romper ventanas. Se recomienda no estacionar vehículos bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras débiles, ya que podrían venirse abajo por el peso del granizo.

En cuanto a los animales de compañía, es indispensable mantenerlos bajo resguardo durante la precipitación. Proporcionarles un refugio adecuado o mantenerlos dentro de la vivienda ayuda a prevenir lesiones, reduce el estrés causado por el ruido y el impacto del hielo.

Entre las sugerencias básicas para proteger autos y mascotas están:

Verificar que las mascotas permanezcan a salvo y secas.

Resguardar vehículos bajo techo o en lugares protegidos por estructuras sólidas.

Revisar el estado del vehículo al término del fenómeno, tanto en el interior como en el exterior, para detectar posibles daños.

La frecuencia de granizadas en la CDMX y otras ciudades urbanas hace imprescindible aplicar estas pautas, ya que permiten cuidar tanto a las personas como a los animales y bienes materiales.

Una revisión cuidadosa tras el fenómeno ayuda a prevenir accidentes y detectar daños desde el principio, lo que facilita su atención oportuna y reduce la posibilidad de riesgos mayores.