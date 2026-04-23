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Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

El periodista arremetió contra la directiva celeste tras la posible baja del entrenador de Cruz Azul en la fase final del torneo

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Faitelson cree que es mala decisión cesar a Larcamón previo al arranque de la Liguilla.
Faitelson cree que es mala decisión cesar a Larcamón previo al arranque de la Liguilla.

La dirección de Cruz Azul exigió medidas inmediatas tras el empate 1 - 1 frente a Querétaro en la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La serie de resultados adversos ha puesto en duda la labor de Nicolás Larcamón, quien estaría viviendo sus últimos momentos con Cruz Azul debido al bajo rendimiento del equipo, según lo solicitado por la presidencia liderada por Víctor Velázquez.

El descontento de la afición de Cruz Azul se multiplicó en redes sociales tras el empate ante Querétaro, lo que contribuyó a que la dirección deportiva tomara una postura más firme respecto al rumbo del club.

Durante la tarde del miércoles 22 de abril, trascendió que en La Noria ya se definieron los pasos a seguir para el cierre del campeonato, motivados por la creciente molestia interna después de este último resultado.

Mientras tanto, otro personaje en el futbol mexicano que opinó en redes sobre Nicolas Larcamón y Cruz Azul, fue el periodista deportivo David Faitelson, que desaprobó el posible movimiento en La Noria.

Faitelson dio a entender que fue una mala decisión por parte de Cruz Azul. X/@DavidFaitelson_
Faitelson dio a entender que fue una mala decisión por parte de Cruz Azul. X/@DavidFaitelson_

“Cruz Azul y sus clásicas ”cruzazuleadas" ¿En serio echar a Larcamón en la última jornada del torneo? Esa es una “locura”...“, escribió en X el periodista.

Faitelson continuó asegurando en otras publicaciones que Cruz Azul no sabe como administrar el club. Agregando que, hacerlo en una jornada doble lo hacía más grave.

X/@DavidFaitelson_
X/@DavidFaitelson_

A pesar de que Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, permanece en la cuarta posición de la tabla con 30 puntos, la inquietud no ha disminuido dentro del club.

La ausencia de una propuesta futbolística definida y los resultados negativos que se han sumado durante la fase regular del Clausura 2026 mantienen la preocupación en la directiva y la afición.

Larcamón estaría fuera del equipo

Según información difundida por el periodista César Luis Merlo para Súper Deportivo, Cruz Azul habría tomado la decisión de prescindir de los servicios del técnico argentino Nicolás Larcamón, decisión respaldada tanto por el presidente Víctor Velázquez como por el director deportivo Iván Alonso.

Aunque aún resta la reunión definitiva de la directiva, se prevé que ambas partes alcancen un acuerdo para dar por terminado el contrato del entrenador.

De acuerdo con 365Scores, la directiva de Cruz Azul ya entabló negociaciones formales para la rescisión contractual de Nicolás Larcamón.

El motivo principal de esta determinación radica en la falta de victorias del equipo en los últimos nueve encuentros, etapa en la que el funcionamiento del plantel no respondió a las expectativas planteadas.

El presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso lideran las gestiones para concretar la salida inmediata de Nicolás Larcamón, pese a que Cruz Azul ocupa un puesto cercano a la Liguilla.

Ambas autoridades consideran prioritaria la desvinculación del entrenador argentino ante la situación actual del club.

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