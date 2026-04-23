México Deportes

Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Peralta asegura que González debe estar en la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y recomienda dejar fuera a Guillermo Ochoa para dar paso a una nueva generación

Guardar
Peralta asegura que la 'Hormiga' González debe ser convocado por Javier Aguirre a como de lugar.
Peralta asegura que la 'Hormiga' González debe ser convocado por Javier Aguirre a como de lugar.

El exdelantero Oribe Peralta considera que la presencia de Armando “Hormiga” González en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 es obligatoria, en un contexto donde el equipo nacional busca renovar su ataque.

Según dijo Peralta al medio ESPN, el jugador de Chivas cuenta con movimientos de centro delantero y una capacidad dentro del área que, a su juicio, lo colocan por encima de otros candidatos para la justa.

El técnico Javier Aguirre perfila una convocatoria en la que la competencia por los puestos ofensivos se ha intensificado. Peralta dijo al medio:

“Para mí, la ‘Hormiga’ tiene que ir, sí o sí. Dentro del área es letal y tiene un equipo de joda para él, entonces lo hace ver más vistoso”.

González suma cuatro goles en cinco jornadas del Clausura, cifras que respaldan el argumento del exseleccionado nacional.

El mismo Peralta también subraya la evolución del delantero rojiblanco, al afirmar que su actual plantel le ayuda a explotar sus habilidades.

Peralta también resalta el nivel de los otros delanteros

La competencia en el ataque del Tricolor incluye a referentes como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, además de opciones como Germán Berterame y Julián Quiñones.

Para Peralta, la capacidad de González para modificar un partido y su momento actual lo hacen candidato natural al Mundial.

Álvaro Fidalgo, actualmente jugador del Betis, y Julián Quiñones, quien integra el Al Qadisiya en el fútbol árabe, fueron citados por Oribe Peralta como ejemplos que han desempeñado un papel destacado.

“De Fidalgo y Quiñones, Quiñones está jugando muy bien, llegaron chicos acá y te pueden aportar mucho”, añadió el ex delantero, quien en su paso como futbolista estuvo en diversos equipos, entre ellos Santos, América y Chivas.

Peralta mencionó que Alvaro Fidalgo lo está haciendo bien. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images
Peralta mencionó que Alvaro Fidalgo lo está haciendo bien. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images

Oribe Peralta no llevaría a Guillermo Ochoa al Mundial 2026

En el plano de la portería, Oribe Peralta sostiene que Guillermo Ochoa no tendría que estar en la lista para el Mundial, postura que compartió al medio.

Desde 2014 hasta la fecha, Ochoa ha sido el titular del arco tricolor en los Mundiales, aunque esta vez, se disputa el puesto con el Tala Rangel, de Chivas.

La declaración de Peralta se da en un momento en el que se discute la necesidad de un relevo en el arco nacional.

Peralta enfatiza la importancia de apostar por nuevos nombres, tanto en la portería como en el ataque.

ARCHIVO - Foto del 24 de marzo del 2024, el mexicano Guillermo Ochoa espera durnate la presentación del trofeo en la final de la Liga de Naciones CONCACAF ante Estados Unidos. El viernes 10 de mayo del 2024, Ochoa, Raúl Jiménez e Hirving Lozano quedan fuera de la convocatoria a la Copa América. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)
Peralta cree que Memo Ochoa debe darle oportunidad a los jóvenes para el Mundial 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

El análisis de Peralta sobre el futuro inmediato del Tricolor incluye un llamado a dar espacio a jugadores que mantienen buen nivel en sus clubes y pueden adaptarse a la exigencia del certamen mundialista.

El Mundial 2026 comienza este 11 de junio, y la Selección Mexicana todavía define los nombres que integrarán la lista final.

En este escenario, la recomendación de Oribe Peralta sobre la “Hormiga” González añade esa sugerencia al cuerpo técnico para considerar al delantero de Chivas como parte del grupo que buscará superar las fases iniciales del torneo.

Temas Relacionados

ChivasOribe PeraltaSelección mexicana Mundial 2026Memo Ochoamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

La exfigura olímpica propuso a Raúl Rangel en la portería y a Armando González en la delantera, asegurando que se necesita sangre nueva en la Selección Mexicana

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

El periodista arremetió contra la directiva celeste tras la posible baja del entrenador de Cruz Azul en la fase final del torneo

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

La directiva de La Máquina apostaría por la identidad celeste para afrontar el cierre del Clausura 2026 y mantener la unión en el grupo

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

En conmemoración del Día de la Tierra, la Federación anunció que las sedes mexicanas del torneo serán escenario de la iniciativa ambiental

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

La eliminación de su club y su poca actividad reciente podrían comprometer su papel en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál es la relevancia del Triángulo Dorado, donde “El Guano” ha escapado de diversos operativos

Cuál es la relevancia del Triángulo Dorado, donde “El Guano” ha escapado de diversos operativos

Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna vuelve a la pantalla con México 86: cuándo y dónde ver

Diego Luna vuelve a la pantalla con México 86: cuándo y dónde ver

Facundo vuelve a encender polémica por Lorena Herrera y ella le lanza reto

Fans de The Weeknd denuncian irregularidades en la zona General B del Estadio GNP Seguros: no coincide con el mapa

Quién es el señor Juan, mexicano que va por 1 millón de dólares en reto de Mr Beast

The Friends Experience en CDMX: cuánto cuesta vivir la visita inmersiva con Central Perk y el famoso departamento

DEPORTES

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Oribe Peralta confiesa que Ochoa ya no es “apto” para ir al Mundial

Cruz Azul y sus clásicas cruzazuleadas": David Faitelson critica la posible salida de Nicolas Larcamon

Sergio Pinto y Joel Huiqui se perfilan para tomar el mando de Cruz Azul ante inminente salida de Larcamón

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 16 del Clausura 2026