Oribe Peralta asegura que la ‘Hormiga’ González debe estar en el Mundial 2026

Peralta asegura que la 'Hormiga' González debe ser convocado por Javier Aguirre a como de lugar.

El exdelantero Oribe Peralta considera que la presencia de Armando “Hormiga” González en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 es obligatoria, en un contexto donde el equipo nacional busca renovar su ataque.

Según dijo Peralta al medio ESPN, el jugador de Chivas cuenta con movimientos de centro delantero y una capacidad dentro del área que, a su juicio, lo colocan por encima de otros candidatos para la justa.

El técnico Javier Aguirre perfila una convocatoria en la que la competencia por los puestos ofensivos se ha intensificado. Peralta dijo al medio:

“Para mí, la ‘Hormiga’ tiene que ir, sí o sí. Dentro del área es letal y tiene un equipo de joda para él, entonces lo hace ver más vistoso”.

González suma cuatro goles en cinco jornadas del Clausura, cifras que respaldan el argumento del exseleccionado nacional.

El mismo Peralta también subraya la evolución del delantero rojiblanco, al afirmar que su actual plantel le ayuda a explotar sus habilidades.

Peralta también resalta el nivel de los otros delanteros

La competencia en el ataque del Tricolor incluye a referentes como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, además de opciones como Germán Berterame y Julián Quiñones.

Para Peralta, la capacidad de González para modificar un partido y su momento actual lo hacen candidato natural al Mundial.

Álvaro Fidalgo, actualmente jugador del Betis, y Julián Quiñones, quien integra el Al Qadisiya en el fútbol árabe, fueron citados por Oribe Peralta como ejemplos que han desempeñado un papel destacado.

“De Fidalgo y Quiñones, Quiñones está jugando muy bien, llegaron chicos acá y te pueden aportar mucho”, añadió el ex delantero, quien en su paso como futbolista estuvo en diversos equipos, entre ellos Santos, América y Chivas.

Peralta mencionó que Alvaro Fidalgo lo está haciendo bien. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images

Oribe Peralta no llevaría a Guillermo Ochoa al Mundial 2026

En el plano de la portería, Oribe Peralta sostiene que Guillermo Ochoa no tendría que estar en la lista para el Mundial, postura que compartió al medio.

Desde 2014 hasta la fecha, Ochoa ha sido el titular del arco tricolor en los Mundiales, aunque esta vez, se disputa el puesto con el Tala Rangel, de Chivas.

La declaración de Peralta se da en un momento en el que se discute la necesidad de un relevo en el arco nacional.

Peralta enfatiza la importancia de apostar por nuevos nombres, tanto en la portería como en el ataque.

Peralta cree que Memo Ochoa debe darle oportunidad a los jóvenes para el Mundial 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez, Archvo)

El análisis de Peralta sobre el futuro inmediato del Tricolor incluye un llamado a dar espacio a jugadores que mantienen buen nivel en sus clubes y pueden adaptarse a la exigencia del certamen mundialista.

El Mundial 2026 comienza este 11 de junio, y la Selección Mexicana todavía define los nombres que integrarán la lista final.

En este escenario, la recomendación de Oribe Peralta sobre la “Hormiga” González añade esa sugerencia al cuerpo técnico para considerar al delantero de Chivas como parte del grupo que buscará superar las fases iniciales del torneo.