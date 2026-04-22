Qué tan bueno es el chocolate para tener energía antes de una rutina pesada de gimnasio

El chocolate puede ayudarte en tu entrenamiento de pesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate es un alimento que suele asociarse con el placer y el consumo ocasional, pero también se le reconoce como una posible fuente de energía antes de realizar ejercicio. Muchas personas lo consideran una opción rápida para obtener combustible previo a una rutina intensa en el gimnasio. Sin embargo, su efectividad y conveniencia dependen del tipo de chocolate, la cantidad consumida y los objetivos de cada persona al entrenar.

El contenido de carbohidratos, grasas y cierta cantidad de cafeína en el chocolate puede influir en el rendimiento físico, pero no todos los chocolates tienen el mismo efecto. El chocolate comercial, con alto contenido de azúcar y grasa añadida, tiene un impacto diferente al chocolate amargo, que ofrece mayor proporción de cacao y menos azúcar.

BEST GYM EQUIPMENT explica en su sitio web que: “El consumo de chocolate oscuro en moderación ha sido vinculado con una mejor circulación sanguínea, lo que puede mejorar la entrega de oxígeno a los músculos durante el ejercicio”.

Laura Esquius, maestra de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), declaró que "El chocolate puede aportar alguno beneficios indirectos en la actividad física gracias a sus compuestos bioactivos”, según el sitio Saber Vivir.

El mismo portal explica que un estudio de la Universidad de Bolonia analizó los efectos de dar 25 g diarios de chocolate negro al un grupo de futbolistas, y que los resultados fueron buena percepción de resistencia y mejor energía.

Beneficios y limitaciones del chocolate antes del entrenamiento

Si comes un poco de chocolate negro, tu desempeño en el gimnasio puede ser mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate aporta energía principalmente por su contenido de azúcares y grasas, además de pequeñas cantidades de cafeína y teobromina, compuestos que pueden estimular el sistema nervioso central. Entre sus ventajas y consideraciones se encuentran:

Rápido aporte energético: El azúcar y las grasas presentes en el chocolate elevan la energía disponible de forma inmediata, útil para rutinas cortas o de alta intensidad.

Estimulación mental: La cafeína y la teobromina pueden mejorar el estado de alerta y la concentración, lo que beneficia ejercicios que requieren coordinación o enfoque.

Sabor agradable: El gusto por el chocolate puede aumentar la disposición a consumirlo antes de entrenar, a diferencia de otros alimentos menos atractivos.

Contenido de antioxidantes: El chocolate amargo, en particular, contiene antioxidantes que ayudan a reducir el daño oxidativo generado por el esfuerzo físico.

Fácil acceso: Es un alimento práctico de transportar y consumir en porciones controladas antes de entrar al gimnasio.

Sin embargo, el consumo de chocolate también presenta desventajas:

Alto en calorías: El chocolate, sobre todo el que tiene leche y azúcar, aporta muchas calorías, lo que puede ser contraproducente para quienes buscan controlar su peso.

Efecto rápido y de corta duración: Los azúcares simples generan energía de forma inmediata, pero también pueden causar una caída rápida en los niveles de glucosa.

Dificultad para digerir: Las grasas pueden hacer que el chocolate sea pesado si se consume en exceso, provocando malestar estomacal durante el ejercicio.

No aporta proteínas: El chocolate carece de los macronutrientes necesarios para la recuperación muscular.

Recomendaciones para consumir chocolate antes de una rutina pesada

Sigue esos tips para usar mejor el alimento en tus entrenamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean aprovechar el chocolate como fuente de energía antes de entrenar, es importante considerar algunos puntos clave:

Preferir chocolate amargo: Optar por presentaciones con mayor porcentaje de cacao (arriba de 70%) y bajo contenido de azúcar, ya que ofrecen energía sin tanta carga calórica.

Porciones pequeñas: Consumir solo una cantidad moderada, equivalente a uno o dos cuadritos, para evitar molestias digestivas o un exceso de calorías.

No sustituir una comida completa: El chocolate puede funcionar como complemento, pero no debe ser el único alimento antes del ejercicio.

Evitarlo en entrenamientos prolongados: Para rutinas largas, conviene combinar el chocolate con fuentes de carbohidratos complejos y proteínas.

Cuidar horarios: Ingerirlo entre 30 y 60 minutos antes del entrenamiento para aprovechar el pico de energía.

El chocolate puede ser una fuente rápida de energía antes de entrenar, siempre y cuando se seleccione el tipo adecuado y se controle la cantidad. Integrarlo con otros alimentos balanceados permitirá obtener mejores resultados en el gimnasio.