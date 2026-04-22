Alexa Grasso impulsa a Alana Flores previo a su última pelea en Supernova 2026

El evento será transmitido en vivo y reunirá a figuras populares del momento.

La cuenta regresiva para el Supernova Genesis 2026 ha intensificado la expectativa entre los aficionados, especialmente por el combate que protagonizará Alana Flores ante Flor Vigna, uno de los duelos más mediáticos de la cartelera. A pocos días del evento, la peleadora regiomontana recibió un impulso anímico significativo por parte de la campeona de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Alexa Grasso.

A través de redes sociales, Grasso envió un mensaje que rápidamente generó reacción entre seguidores y la propia protagonista.

“Lo estás haciendo súper bien. Muchas felicidades Alana, con todo”, escribió la campeona, mostrando respaldo a la influencer. La respuesta de Flores no tardó en llegar: “Te admiro muchísimo. Me acabas de llenar de fuerzas y ánimo. Muchísimas gracias. Eres la peleadora más ching…a que tenemos”.

El evento promete espectáculo y momentos virales en la Arena CDMX.

El enfrentamiento ha tomado mayor relevancia luego de que Alana confirmara que será su última aparición en el boxeo amateur. Este anuncio elevó el interés del público, que espera una actuación destacada en el escenario de la Arena Ciudad de Mexico, donde se celebrará el evento este fin de semana.

Con cuatro combates previos en su historial, la creadora de contenido reconoce el reto que tiene enfrente. A pesar de ello, mantiene una preparación constante y una mentalidad enfocada, consciente de que el duelo ante la argentina podría representar una de las pruebas más exigentes de su trayectoria.

El enfrentamiento entre Alana Flores y Florencia Vigna en Supernova Génesis 2026 ya genera gran expectativa entre los fanáticos de ambas figuras. (RS)

En los últimos meses, Flores también ha estado en el centro de la conversación digital debido a críticas y señalamientos por parte de algunas rivales. No obstante, ha respondido a dichas acusaciones y ha continuado enfocada en su entrenamiento, demostrando compromiso con el deporte. Su disciplina ha sido uno de los aspectos más reconocidos, incluso por figuras consolidadas como Grasso.

(Supernova Génesis)

El evento no solo ha captado la atención en México, sino también en distintos países de Latinoamérica, donde el fenómeno de combates entre creadores de contenido ha ganado terreno. El ambiente en redes sociales refleja el creciente interés por una función que promete momentos virales y alto nivel de entretenimiento.

La jornada arrancará con la apertura de puertas a las 15:00 horas, seguida de las peleas preliminares a partir de las 16:00. El bloque principal se desarrollará entre las 17:00 y 19:00 horas, mientras que la transmisión en vivo iniciará a las 19:00, tiempo del centro de México, a través de Netflix.

El evento Supernova Génesis 2026 se prepara para su segunda emisión, presentando a figuras como Aarón Mercury y Lupita Villalobos en un show en vivo exclusivo de Netflix desde la Arena CDMX. (Netflix)

Así, el Supernova Génesis 2026 se perfila como uno de los eventos más llamativos del año, con Alana Flores lista para subir al ring en lo que podría ser el cierre de su etapa como boxeadora amateur.