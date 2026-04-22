Reportan que Cruz Azul tomó una decisión sobre el futuro de Nicolás Larcamón en el club

Nicolás Larcamón, director técnico, estaría fuera de Cruz Azul por los malos resultados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Se avecinan cambios en Cruz Azul, la presidencia de Víctor Velázquez pidió acciones concretas luego de que el equipo empató 1 - 1 ante Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. Los malos resultados que arrastra la Máquina habrían obligado a tomar decisiones con respecto al trabajo de Nicolás Larcamón.

La tarde de este miércoles 22 de abril trascendió el reporte de que en La Noria ya definieron el futuro del club de cara al cierre del campeonato, y es que, la molestia de la dirección deportiva del club cementero aumentó después del empate ante Querétaro, resultado que intensificó el descontento de la afición cementera, manifestado en redes sociales.

Aunque el equipo dirigido por Larcamón sigue en la cuarta posición de la tabla con 30 puntos, persiste la preocupación por la falta de idea de juego clara y los malos resultados acumulados en la fase regular del Clausura 2026.

Cruz Azul habría decidido despedir al técnico argentino Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Nicolás Larcamón estaría fuera de Cruz Azul

La tarde de este 22 de abril se filtró que Cruz Azul habría decidido despedir al técnico argentino Nicolás Larcamón, esto respaldado por el presidente Víctor Velázquez en conjunto con Iván Alonso, director deportivo, según información del periodista César Luis Merlo para Súper Deportivo. A falta de la reunión de toda la directiva, se espera que se llegue a un acuerdo para finalizar el vínculo laboral con el estratega.

El argumento central para el despido de Larcamón sería el mal funcionamiento exhibido por el plantel durante los últimos nueve partidos, periodo en el que el equipo no consiguió ninguna victoria. Por ello, la directiva de Cruz Azul ha iniciado negociaciones formales para la rescisión contractual del director técnico Nicolás Larcamón, según confirmó 365Scores.

Las gestiones están encabezadas por el director deportivo Iván Alonso y el presidente Víctor Velázquez, quienes buscarían disolver de manera inmediata el vínculo laboral con el estratega argentino, a pesar de que el equipo se encuentra en la antesala de la Liguilla.

El técnico cuenta con un contrato vigente hasta junio de 2027 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué se sabe de las negociaciones para que Cruz Azul finalice el contrato con Larcamón?

El técnico cuenta con un contrato vigente hasta junio de 2027 y, de acuerdo con los primeros reportes, Larcamón no tendría la intención de presentar su renuncia. Esta situación obligaría al club a negociar un finiquito que, en caso de concretarse en este momento, implicaría el pago íntegro correspondiente al torneo en curso, además de las cláusulas de penalización estipuladas en el contrato.

El principal obstáculo actualmente no es deportivo, sino financiero, lo que coloca a la Cooperativa en una encrucijada presupuestaria de cara al final del certamen.