Primer Simulacro Nacional 2026: cuándo y a qué hora será

El simulacro nacional se ha convertido en una herramienta clave para evaluar la efectividad de los sistemas de alerta. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

En México, la prevención y la cultura de la Protección Civil han tomado un papel central en la vida cotidiana debido a la constante amenaza de fenómenos naturales como los sismos.

Para fortalecer la capacidad de respuesta y mantener informada a la población, las autoridades han desarrollado ejercicios masivos que buscan preparar tanto a instituciones como a familias para enfrentar una emergencia real.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil han reiterado la necesidad de involucrar a todos los sectores —públicos y privados— en dinámicas que permitan probar y mejorar los protocolos de actuación ante desastres.

En este contexto, el simulacro nacional se ha convertido en una herramienta clave para evaluar la efectividad de los sistemas de alerta, la coordinación entre brigadas y la disciplina en la evacuación de inmuebles.

El ejercicio no solo pone a prueba la tecnología de alerta, sino que también fomenta la identificación de zonas seguras, la capacitación de brigadas y la elaboración de planes familiares de emergencia.

Las autoridades insisten en que la preparación recurrente y la participación masiva pueden salvar vidas, minimizar daños y reducir los riesgos ante cualquier eventualidad.

Qué es el Primer Simulacro Nacional 2026

El ejercicio no solo pone a prueba la tecnología de alerta, sino que también fomenta la identificación de zonas seguras, la capacitación de brigadas y la elaboración de planes familiares de emergencia. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

El Primer Simulacro Nacional 2026 es un ejercicio coordinado a escala nacional que busca probar la reacción de la población y de las instituciones ante la hipótesis de un sismo de gran magnitud.

Según la convocatoria oficial, la hipótesis contemplada para este año es un temblor de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros de Acapulco.

Esta simulación permitirá poner en marcha los protocolos de alerta y evacuación en diversas entidades, con especial atención en regiones habitualmente expuestas a movimientos telúricos.

Durante el simulacro, se activarán sistemas de alerta sísmica tanto en altavoces instalados en calles y edificios como mediante un mensaje a los teléfonos celulares de la población.

El mensaje indicará: “Esto es un simulacro”, con el fin de evitar confusiones y pánico, y confirmar la funcionalidad de la red nacional de alertas.

El ejercicio está dirigido a familias, empresas, dependencias públicas, escuelas y comercios, con la posibilidad de registrar gratuitamente los inmuebles participantes en la plataforma oficial.

Este registro permite obtener una constancia de participación y facilita la evaluación posterior de la capacidad de respuesta de cada inmueble.

¿Cómo prepararse y qué hacer durante el simulacro?

Para aprovechar al máximo este ejercicio, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda a la población elaborar un plan de actuación que incluya la asignación de responsabilidades, la identificación de zonas de seguridad y la ubicación de salidas de emergencia.

Es fundamental contar con un directorio telefónico actualizado, un botiquín y documentos importantes a la mano.

La capacitación de brigadas de protección civil y la identificación de rutas de evacuación son pasos clave en la organización de cualquier inmueble.

Después del simulacro, se sugiere realizar una evaluación para identificar aciertos y corregir posibles fallas en los procedimientos internos.

Las autoridades recuerdan que la prevención y la preparación constante son la mejor estrategia para disminuir riesgos y proteger vidas.

El simulacro permitirá a la ciudadanía practicar la evacuación y los protocolos de seguridad en condiciones controladas.

En el caso de Chiapas, se destaca la operación de sistemas multi-alertas en 55 municipios, que cuentan con un centro de monitoreo unificado, lo que facilita la coordinación y la eficiencia en la respuesta ante emergencias.

Durante el simulacro, se activarán sistemas de alerta sísmica tanto en altavoces instalados en calles y edificios como mediante un mensaje a los teléfonos celulares de la población. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Cuándo y a qué hora será el simulacro

El Primer Simulacro Nacional 2026 está programado para el 6 de mayo de 2026, y la activación de la alerta sísmica tendrá lugar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

En ese momento, la alerta sonará en altavoces públicos y se enviará un mensaje a los teléfonos celulares de los habitantes en municipios de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Para participar formalmente, es necesario registrar los inmuebles en la plataforma oficial antes del 5 de mayo a las 23:59 horas.

Este paso es voluntario y gratuito, pero permite obtener una constancia y contribuir a la evaluación de la capacidad de respuesta a nivel nacional.

El mensaje que llegará a los celulares tiene la intención de probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México y familiarizar a la población con el sonido, para que, ante un evento real, la reacción sea rápida y efectiva.

Para participar formalmente, es necesario registrar los inmuebles en la plataforma oficial antes del 5 de mayo a las 23:59 horas. (Gobierno de México)

Recomendaciones y canales de información

Las autoridades han hecho énfasis en la importancia de la calma y el orden durante el simulacro. Seguir las indicaciones y evitar generar pánico son pautas fundamentales para el buen desarrollo del ejercicio.

Además, se invita a la ciudadanía a consultar las guías prácticas de evacuación y los materiales de apoyo disponibles en la página oficial del simulacro.

La prevención, la participación activa y la evaluación posterior son los pilares de este ejercicio, que busca salvaguardar la vida y la integridad de toda la comunidad.

La convocatoria para el Primer Simulacro Nacional 2026 representa una oportunidad para que la sociedad mexicana consolide una cultura de la prevención y esté mejor preparada ante los riesgos de la naturaleza.