México

Ricardo Anaya defiende a Maru Campos y pide que Morena llame a comparecer a funcionarios del Gobierno Federal

El accidente de agentes estadounidenses sirve, según el legislador opositor, como argumento del oficialismo para exigir la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua

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Ricardo Anaya acusó a Morena de proteger a funcionarios estatales vinculados al crimen organizado tras el operativo en Chihuahua. | Crédito: GPPAN
Ricardo Anaya acusó a Morena de proteger a funcionarios estatales vinculados al crimen organizado tras el operativo en Chihuahua. | Crédito: GPPAN

En un mensaje difundido este 22 de abril, Ricardo Anaya, senador panista, acusó a integrantes de Morena de actuar en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio de 800 metros cuadrados en ese estado, y relaciona la reacción del partido en el Senado con supuestos vínculos entre sus miembros y el crimen organizado.

Anaya detalla en el video publicado en sus redes sociales que el reciente operativo en Chihuahua permitió la captura de responsables y el aseguramiento de quince hornos, cien cilindros de gas y la infraestructura suficiente para producir millones de dosis de metanfetaminas.

Precisó que la acción se logró “sin disparar una sola bala”. El senador atribuyó el operativo a la actuación de Maru Campos y las fuerzas armadas: “De ese tamaño es la gobernadora de Chihuahua.

Anaya acusa a Morena de proteger a gobernadores presuntamente ligados al narco

El senador del PAN, Ricardo Anaya, menciona que también otros funcionarios cuestionados de Morena deben de comparecer ante el Senado. Crédito: X/@RicardoAnayaC

El legislador del PAN sostuvo que, en lugar de reconocer el trabajo del gobierno estatal y las Fuerzas Armadas en Chihuahua, miembros de Morena reaccionaron con molestia y buscan citar a comparecer a la gobernadora.

De acuerdo con el senador, la bancada oficialista justifica el llamado atribuyéndolo a la presencia de agentes de la CIA en México tras un accidente en el que fallecieron dos elementos de ese organismo a seis horas del narcolaboratorio, un incidente que, señala Anaya, nada tiene que ver un hecho con el otro”. Incluso calificó el argumento de “estúpido”.

Anaya cuestionó la lógica de exigir la comparecencia de la gobernadora por la presencia de agentes extranjeros; afirma que la potestad de registrar y supervisar agentes estadounidenses dentro del país recae en el secretario de Relaciones Exteriores.

El coordinador de la bancada panista en el Senado interpeló a los senadores de Morena: “¿Para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? (...) Con dos dedos de frente, citen al secretario de Relaciones Exteriores. Él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros. No necesitan a la gobernadora”.

El senador exige comparecencia de gobernadores de Morena vinculados a escándalos

Ricardo Anaya, Teuchitlán, Jalisco, México
El PAN respalda la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, pero exige la misma medida para gobernadores morenistas relacionados con delitos. Credito: cuartoscuro

En el tramo final de su intervención, Anaya expuso dos hipótesis ante la presencia de agentes de la CIA en México: o el Gobierno Federal estaba al tanto y no lo reconoció públicamente, mal, porque están mintiendo, o no lo sabía y “el gobierno de Estados Unidos ya le tiene tal desconfianza al narcogobierno de Morena que no les informan lo que hacen sus agentes”.

El senador recalcó que el grupo parlamentario del PAN respalda la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua. A la par, exige que la misma rigurosidad se aplique a otros mandatarios. Propone queRocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, explique sus vínculos con el Mayo Zambada, y que la gobernadora de Baja California explique por qué le quitaron la visa y las actividades ilícitas de su esposo”.

Anaya concluyó su intervención pidiendo congruencia y diciendo: “Que venga la gobernadora de Chihuahua. Estamos orgullosos. Vamos a ver si también vienen los narcogobernadores de Morena.”

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