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Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué letras cobran su pago el jueves 23 de abril

El calendario oficial determina que el depósito incluye los bimestres enero-febrero y marzo-abril tras el retraso previo del programa.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)
El acceso está limitado a becarios con CURP que comienza con la letra R, según el esquema vigente para distribuir los recursos este mes. (Gobierno de México)

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa impulsado por el Gobierno de México, dirigido a estudiantes de nivel superior en situación de vulnerabilidad o provenientes de comunidades indígenas, afrodescendientes o zonas marginadas.

El objetivo principal es apoyar económicamente a estudiantes inscritos en universidades públicas, para que puedan continuar y concluir sus estudios.

La beca consiste en un apoyo económico bimestral (cada dos meses), que se entrega directamente a los beneficiarios a través de una tarjeta bancaria.

Este mes de abril se han realizado pagos a los beneficiarios seleccionados los cuales han recibido pagos dobles que corresponden a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril, luego de que el pago previo —previsto originalmente para febrero— no pudo entregarse de forma habitual.

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a alumnas y alumnos de nivel licenciatura inscritos en instituciones públicas “prioritarias” y con ella cada estudiante obtiene 5 mil 800 pesos cada dos meses durante 10 meses del ciclo escolar vigente, salvo julio y agosto.

El objetivo es evitar el abandono escolar y permitir que jóvenes continúen con sus estudios universitarios.

De acuerdo con datos oficiales 40 mil 000 jóvenes participaron en esta beca hasta el cierre de 2025, dentro de las Becas para el Bienestar. Además, más de ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina y otro grupo superior a cuatro millones la Beca Benito Juárez.

Quienes buscan confirmar si el apoyo económico fue depositado pueden consultar el Buscador de Estatus, usar la app del Banco Bienestar o acudir a los cajeros automáticos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)
Más de 40,000 jóvenes accedieron a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro hasta el cierre de 2025.(X@apoyosbienestar)

Qué beneficiarios recibirán su pago este jueves 23 de abril

En este sentido, y de acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar los estudiantes beneficiados que recibirán su pago este jueves 23 de abril son aquellos cuyo primer apellido empiece con la inicial S.

Es importante recordar que al tratarse de un pago doble los beneficiarios recibirán un pago total de 11 mil 600 pesos.

Calendario oficial de pagos

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario oficial becas Jóvenes Escribiendo el Fututo abril 2026.
Calendario oficial becas Jóvenes Escribiendo el Fututo abril 2026.

Para dudas o aclaraciones se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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