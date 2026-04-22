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Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de abril

La medalla transferible varonil también está en juego este miércoles

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Portada promocional de Exatlón México mostrando dos equipos de atletas, uno de azul y otro de rojo, con un cartel de "SPOILERS" y el logo del programa.
Los equipos azul y rojo de Exatlón México se preparan para una nueva e intensa temporada de este reality deportivo, con spoilers ya circulando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arenas de Exatlón México viven una transformación inesperada en la semana 30, con reglas renovadas que han revolucionado el ánimo de los equipos.

La noche del 22 de abril promete uno de los duelos más exigentes de la temporada, donde la Batalla Colosal representa mucho más que un simple punto: es la llave para recobrar fuerzas y avanzar hacia la recta final del reality.

Spoilers: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy, 22 de abril?

Las filtraciones y análisis de los canales especializados han coincidido en un único veredicto: el Equipo Azul se lleva la Batalla Colosal este miércoles.

Adrián Leo y a otro participante, Alexis reflexionan tras una competencia, abordando la pérdida de puntos y la responsabilidad individual dentro del equipo (ExatlonMx/FB)

El circuito, rediseñado para exigir velocidad, puntería y temple bajo presión, fue escenario de una contienda repleta de cambios en el marcador, caídas y remontadas inesperadas.

Según los spoilers, los atletas celestes supieron adaptarse mejor al nuevo formato, logrando una victoria que puede influir en el ánimo y la estrategia rumbo al cierre de temporada.

Un hombre joven con camiseta y pantalones cortos rojos, y leggings negros, corre en un circuito de obstáculos con vegetación y neumáticos al fondo
La semana 30 de Exatlón México introduce nuevas reglas que modifican la dinámica y elevan la exigencia en cada prueba (ExatlonMx/FB)

En resumen, todo apunta a que la el team azul mantiene su dominio en las pruebas colosales, mientras los Rojos siguen buscando la fórmula para revertir la historia.

El desenlace de la Batalla Colosal, según los primeros reportes, se inclina de forma clara hacia los celestes, quienes continúan ampliando su racha positiva.

¿Qué es la Medalla Varonil Transferible y quiénes la disputan hoy?

La Medalla Varonil Transferible es uno de los premios más codiciados de Exatlón México.

Esta presea otorga una vida extra en el Duelo de Eliminación al atleta que la obtiene, pero su característica principal es que el ganador tiene la facultad de entregarla a cualquier compañero, agregando un componente estratégico.

Hoy, miércoles 22 de abril, compiten por la medalla los siguientes deportistas:

  • Benyamin Saracho
  • Mario Mono Osuna
  • Humberto Noriega
  • Alexis Vargas
  • Adrián Leo
Una mujer vestida con un uniforme azul de Exatlón México, con el nombre Katia, sostiene una pelota azul preparándose para lanzarla en un circuito
Katia, participante del equipo azul de Exatlón México, se prepara para lanzar una pelota durante una intensa competencia al aire libre (ExatlonMx/FB)

Quien logre conquistar esta medalla podrá decidir si la conserva o la transfiere, lo que puede resultar clave para la permanencia de los integrantes de su equipo en las próximas fases eliminatorias.

Estado actual de los equipos Rojo y Azul

El Equipo Rojo logró recientemente un respiro al regresar a la Villa 360 tras varias semanas de ausencia.

Esta victoria fue celebrada como un triunfo crucial, devolviéndoles el confort y el ánimo necesario para enfrentar los nuevos desafíos.

El grupo comandado por Mario Mono Osuna se mostró visiblemente aliviado y motivado, disfrutando nuevamente de los privilegios de la villa.

En contraste, el Equipo Azul ha mostrado mayor cohesión pese a perder la Villa 360.

Los integrantes celestes consideran que la experiencia de convivir en condiciones más sencillas los fortalece como grupo.

Según sus declaraciones, la barraca les permite reunirse y reforzar los lazos, lo que podría explicar su buen rendimiento en las pruebas colectivas.

Seis atletas del equipo rojo de Exatlón México, con uniformes rojos y blancos, posan en un campo de grava con estructuras geométricas y árboles de fondo
Tras semanas fuera, el Equipo Rojo vuelve a la Villa 360. Mario Mono Osuna celebra el triunfo y destaca que el ánimo renovado será fundamental (ExatlonMx/FB)

Ambas escuadras han tenido que adaptarse de inmediato a las nuevas reglas impuestas por la producción, que han alterado la selección de tiros, los relevos y las recompensas.

El equipo que mejor se ajuste mentalmente a este escenario impredecible será el que logre mantenerse fuerte en la competencia.

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