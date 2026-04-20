Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron los fundadores del Cártel de Sinaloa. (Jovani Pérez | Infobae México)

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que este lunes se establecieron restricciones de visa a 75 personas que son familiares o cercanos a individuos involucrados en el Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense anunció que los individuos están siendo sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, la cual establece que se pueden bloquear los bienes de las personas involucradas en el tráfico de drogas, así como negar su ingreso al país.

Rubio también detalló que las medidas optadas este lunes 20 de abril se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer a los Estados Unidos para que la región sea más segura.

“La Administración de Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes. Hoy estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”, escribió el sus redes sociales.

Cártel de Sinaloa se fragmentó tras la caída de “El Mayo”

La captura de "El Mayo" marcó una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El Cártel de Sinaloa fue la organización criminal identificada como una de las más poderosas en el mundo al ser la principal traficante de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos.

Luego de la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder, la organización criminal sufrió una fragmentación que la llevó a perder el control del tráfico de drogas, posicionándose así el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la más poderosa, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

*Información en desarrollo...