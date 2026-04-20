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Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

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Estos son los números ganadores más importantes del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo 19 de abril de 2026. (Infobae)
Estos son los números ganadores más importantes del Sorteo Zodiaco Especial de este domingo 19 de abril de 2026. (Infobae)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1742 de este domingo 19 de abril de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026”.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 19 de abril

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 11 millones de pesos: Libra 9543
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Libra 3841
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Géminis 1730
  • Premio de 400 mil pesos: Escorpión 8857
  • Premio de 400 mil pesos: Aries 0356
  • Premio de 200 mil pesos: Sagitario 4120
  • Premio de 200 mil pesos: Capricornio 2231
  • Premio de 140 mil pesos: Libra 8180
  • Premio de 140 mil pesos: Acuario 3170
  • Premio de 120 mil pesos: Aries 4838
  • Premio de 120 mil pesos: Virgo 5086
  • Premio de 100 mil pesos: Escorpión 2521
  • Premio de 100 mil pesos: Tauro 8252
  • Premio de 100 mil pesos: Cáncer 6965
  • Premio de 80 mil pesos: Aries 5996
  • Premio de 80 mil pesos: Virgo 0010
  • Premio de 80 mil pesos: Virgo 5861
  • Premio de 60 mil pesos: Piscis 8441
  • Premio de 60 mil pesos: Piscis 6730
  • Premio de 60 mil pesos: Acuario 9420
  • Premio de 60 mil pesos: Géminis 2069

Reintegros: Libra, 3.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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