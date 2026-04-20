México

Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cinco heridos: una víctima es canadiense

El agresor se suicidó luego de cometer el ataque armado en la Pirámide de la Luna

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Vista aérea con dron de los visitantes en el sitio arqueológico de Teotihuacán mientras se reúnen para dar la bienvenida al equinoccio de primavera, en Teotihuacán, Estado de México, México, 21 de marzo de 2026. REUTERS/Alberto Fajardo
Vista aérea con dron de los visitantes en el sitio arqueológico de Teotihuacán mientras se reúnen para dar la bienvenida al equinoccio de primavera, en Teotihuacán, Estado de México, México, 21 de marzo de 2026. REUTERS/Alberto Fajardo

La mañana de este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó cinco personas lesionadas y dos muertas, luego de que el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna.

El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial que es uno de los principales sitios turísticos del país. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.

Ante la situación, elementos de emergencias, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) al sitio para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los lesionados.

Una de las víctimas en canadiense: agresor se suicidó

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que derivado del ataque armado cinco personas resultaron lesionadas, mientras que dos más murieron. Entre las víctimas se encuentra una mujer canadiense que fue agredida a tiros.

Los datos proporcionados refieren que el tirador -aún no identificado- se suicidó luego de cometer el ataque armado en la Pirámide de la Luna.

Reportes preliminares refieren que 15 personas más resultaron lesionadas debido a que ante la situación de emergencia intentaron huir y cayeron de la pirámide.

Un video que circula en redes sociales muestra al presunto agresor, vestido con camisa de cuadros y con cubrebocas, mientras manipula un arma de fuego. En el material también se observa a un grupo de personas agrupadas sobre la Pirámide, posiblemente amenazadas.

Autoridades aseguraron el arma de fuego y cartuchos útiles

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que una mujer alertó a los turistas diciendo que le llamaran a la policía, así como la detonación de un arma de fuego.

Un turista chileno compartió detalles de la evacuación luego de que se registró el ataque armado, afirmando que los elementos de seguridad les solicitaron evacuar la zona.

El Gabinete de Seguridad informó que tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona Arqueológica se desplegó un operativo coordinado que permitió el aseguramiento de un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Respecto a las víctimas, detalló que se encuentran recibiendo atención médica, esto luego de que se reportó que algunos resultaron lesionados luego de caer de la pirámide.

*Información en desarrollo...

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