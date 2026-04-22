La periodista deportiva Marion Reimers inicia proceso legal por no recibir un adecuado mecanismo de protección por acoso digital

Marion Reimers, TNT Sports México, fue una de las panelistas de la mesa dedicada al Mundial de 2026, el cual será organizado por México, Estados Unidos y Canadá Foto: Max Alonso/J.M. Mariscal/Diego Alva - Infobae México

La periodista deportiva Marion Reimers anunció este miércoles el inicio de un proceso legal ante la falta de implementación de un mecanismo de protección efectivo frente al acoso digital, pese a contar con una sentencia a su favor. Acompañada por la organización civil Perteneces A.C., denunció la inacción de las autoridades, particularmente de la Secretaría de Gobernación, para garantizar su seguridad y cumplir con lo ordenado por un juez.

Durante una conferencia de prensa difundida por la organización, la periodista explicó que ha enfrentado violencia digital durante 20 años, la cual ha escalado incluso a agresiones en el ámbito físico, generando daños personales, profesionales y reputacionales. Subrayó que la “muerte reputacional” contra mujeres en la esfera pública es una forma de silenciamiento estructural, que busca inhibir su participación en espacios tradicionalmente dominados por hombres.

En 2024, Marion Reimers obtuvo una "resolución histórica” de un juez que ordenó al mecanismo federal de protección de periodistas darle de forma inmediata medidas de protección contra la violencia digital. Foto: Cuartoscuro

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Violencia digital y silencio institucional

Reimers advirtió que el problema del acoso digital contra mujeres no es aislado ni exclusivo de figuras mediáticas, ya que actualmente cualquier persona con presencia en internet puede ser blanco de ataques. “No hace falta salir en televisión o radio para ser víctima; cualquier contenido puede ser utilizado para ejercer violencia”, señaló.

En este contexto, alertó sobre el impacto que tendrá la próxima Copa Mundial de la FIFA, al considerar que se trata de uno de los entornos más masculinizados, donde se intensifican diversas formas de violencia, incluyendo la digital, la doméstica y otras problemáticas sociales como la trata de personas.

Cuatro años de litigio sin cumplimiento de sentencia

El abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C., afirmó que, a pesar de cuatro años de litigio, no existe una sola acción concreta por parte del Estado para implementar el mecanismo de protección ordenado judicialmente.

“El caso de Marion es histórico, al ser la primera periodista en México que obtiene una sentencia de esta naturaleza, pero la autoridad la ha desacatado”, denunció. Además, informó que se realizó un exhorto formal a la Secretaría de Gobernación para que active de inmediato las medidas correspondientes.

Por su parte, la abogada Raquel A. Charqueño destacó que este caso evidencia una deuda del Estado mexicano en materia de protección frente a la violencia digital, así como la falta de garantías efectivas para las víctimas.

Un precedente para la protección de mujeres

El equipo legal advirtió que, ante la cercanía del Mundial, el acoso digital podría incrementarse de manera exponencial, sin que existan acciones claras por parte de las autoridades para prevenirlo o atenderlo.

El caso de Marion Reimers no solo visibiliza la violencia sistemática contra mujeres en espacios públicos y digitales, sino que también abre un precedente sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección, garantizar el cumplimiento de sentencias y combatir la impunidad en casos de violencia de género en México.