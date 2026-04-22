Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en una conferencia de prensa sobre un operativo de fuerzas federales en el Triángulo Dorado, zona serrana de Sinaloa y Durango.

Omar García Harfuch titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó este miércoles que se llevó un fuerte operativo organizado por las fuerzas federales en la zona serrana de Sinaloa, en límites con Durango, el llamado Triángulo Dorado del narco, donde opera Aureliano Guzmán Loera, identificado como “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Declaró que sí hay detenidos pero aún no pueden confirmar su identidad ya que se encuentran bajo estricta investigación.

“Se están realizando acciones operativas desde la mañana, específicamente en Badiraguato y los alrededores. Hay acciones del gabinete de seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay detenidos pero todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan. ”

Medios locales desde temprana hora informaron de un operativo de gran escala este miércoles en la zona serrana de El Durazno, municipio de Tamazula, Durango, en los límites con Sinaloa.

Durante el despliegue, el Aeropuerto Internacional de Culiacán suspende todos sus vuelos comerciales y solo permite la operación de aeronaves oficiales bajo resguardo de elementos de la Marina y otras corporaciones, lo que muestra un operativo coordinado entre distintas fuerzas federales.

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

Desde primeras horas, por lo menos cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y dos aeronaves Beechcraft T-6 Texan II participan, junto con unidades especializadas en intercepción de comunicaciones, en una acción señalada como de alto nivel táctico y características de operación de inteligencia.

El despliegue en tierra se concentra en una región clasificada como estratégica para la seguridad pública debido a su geografía y antecedentes, con objetivos de ubicar figuras prioritarias y debilitar estructuras de delincuencia organizada.

En diversas redes sociales atribuidas a fuerzas federales apuntan a versiones sobre la posible detención de “El Guano” se difunden durante el operativo, pero fuentes oficiales no han comunicado la identidad de personas aseguradas ni emitido información que confirme alguna captura.

Medios locales reportan que el aeropuerto de Culiacán está siendo blindado por fuerzas federales. Versiones señalan que sería en espera de un detenido importante, tras el fuerte operativo en El Durazno, Durango.

EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por captura de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

La publicación en redes sociales (Instagram/icegov)

Durante el 31 de agosto de 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó en sus redes sociales una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Aureliano Guzmán, alias El Guano, quien es hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la institución estadounidense confundió al hermano de Guzmán Loera y lo presentó como hijo del otrora líder del Cártel de Sinaloa. A través de su comunicado en sus canales oficiales puede leerse:

“RECOMPENSA DE $10 M por información que conduzca al arresto/condena de Aureliano Guzmán-Loera Salazar, hijo del famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera".

De igual manera, ICE señala que dicho Aureliano Guzmán es hermano de Los Chapitos, este último grupo una facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo.