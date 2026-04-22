México

Después de casi 6 años, INE sancionará a Morena por infracciones en proceso electoral de 2021 en Sonora

En dicho proceso, el PRI presentó una queja en contra del partido Morena

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En una sala del Tribunal Electoral, seis jueces están sentados en un escritorio curvo de madera oscura, con dos banderas mexicanas a los lados y paredes de piedra
Miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante una sesión donde se confirmaron sanciones económicas del INE contra Morena por infracciones en el proceso electoral de Sonora 2020-2021.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó hoy las sanciones económicas impuestas a Morena por el INE tras detectar irregularidades en la fiscalización del Proceso Electoral 2020-2021 en Sonora.

Esta decisión cierra el litigio iniciado por la difusión de 192 publicaciones pagadas en Facebook durante la precampaña de Francisco Alfonso Durazo Montaño, por las cuales existen aportaciones cuyo origen el partido no logra acreditar.

El fallo, adoptado por unanimidad, sostiene que las resoluciones del INE cumplen las formalidades legales.

La sentencia responde a la inconformidad de Morena que alega violaciones al debido proceso y objeciones a la investigación practicada. Los magistrados aclaran que el partido tuvo pleno acceso al expediente, pudo presentar pruebas y conoció los hechos señalados.

Durazo Montaño se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de López Obrador por casi dos años (Foto: Twitter @AlfonsoDurazo)
Durazo Montaño se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de López Obrador por casi dos años (Foto: Twitter @AlfonsoDurazo)

El TEPJF ratifica irregularidades por aportaciones de origen ilícito a Morena en Sonora

Durante la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE identificó que, de las 192 publicaciones pagadas en Facebook, 63 fueron pautadas por perfiles no identificados.

Estas cuentas, al ser contactadas, niegan haber financiado los contenidos. El INE concluye que existen aportaciones de personas cuyo origen es desconocido, lo que contradice la normatividad electoral.

A raíz de estos hallazgos, el INE acredita la omisión de reportar ingresos en especie en el Sistema Integral de Fiscalización y determina la existencia de recursos cuyo origen no es claro. El Consejo General del INE emitió la resolución INE/CG66/2026, sancionando económicamente a Morena y sobreseyendo algunas faltas por falta de competencia o por no acreditarse los hechos.

Alegatos de Morena son desestimados en sesión unánime

Morena recurrió ante el TEPJF, donde argumenta que la investigación prosiguió de forma indebida y que no se valoraron correctamente los elementos probatorios. Además, objetó la cuantificación de las sanciones y la metodología usada por la autoridad electoral.

La Sala Superior, encabezada por el magistrado presidente Gilberto Bátiz García, consideró inoperantes los agravios presentados. El tribunal indica que Morena formuló únicamente objeciones generales, sin desvirtuar la metodología ni los criterios técnicos que utilizó la UTF para calcular las sanciones.

El expediente SUP-RAP-50/2026 queda así resuelto con la confirmación de las multas. Los magistrados establecen que se aseguraron los derechos de audiencia y defensa. El partido, puntualizó la sentencia, no demostró que existieran irregularidades en el proceso realizadas por la autoridad responsable.

Esta resolución mantiene vigentes las sanciones dictadas contra Morena en Sonora por irregularidades en el origen y registro de financiamiento utilizado durante el proceso electoral de 2020-2021.

Como dato adicional, en aquellas elecciones en Sonora, el candidato que resultó electo fue, de hecho, Alfonso Durazo Montaño, rebasando a Ernesto Gándara Camou, del PRI.

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