México

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

El actor manifestó su inconformidad con un seguidor que lo grabó mientras se encontraba con amigos en Ciudad de México

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Portada Gael García Bernal

Las redes sociales refuerzan la ilusión de cercanía entre celebridades y su comunidad virtual. Sin embargo, actores como Gael García Bernal han sabido marcar límites claros para diferenciarse de celebridades que comparten cada aspecto de su vida con sus seguidores.

El histrión está bajo el escrutinio público tras la viralización de un video grabado por un fan en un restaurante de Ciudad de México, donde externa su rechazo a ser grabado.

¿Por qué se volvió tendencia Gael García?

Issi Garza, un creador digital, difundió en sus cuentas un audiovisual donde registra un encuentro con el actor. Al identificar que es grabado, Gael García le pide no hacerlo: “Oye, compañero. ¿Por qué me estás filmando?, pregúntame estas cosas, a la próxima pregúntame antes”.

El influencer responde que lo hace porque admira su trabajo; no obstante, la postura de García no cambia e insiste en que debió pedirle autorización.

Captura de pantalla de un video muestra a Gael García Bernal con una camiseta oscura, extendiendo una mano hacia adelante para detenerse, en un entorno con plantas
El Gael García Bernal generó comentarios divididos en redes sociales. (Captura de pantalla: TikTok)

Al final, ambos chocan los puños y dan por terminado el tema. No obstante, el creador digital lanzó una crítica contra el mexicano.

En entrevista para un proyecto de YouTube, definió al histrión como prepotente. Explicó que tomó la decisión de grabarlo debido a que Estrellato, un luchador profesional, le aseguró que Gael García se negó a tomarse una fotografía con él.

“Quien se lo encuentra es Estrellato. Viene y me dice: ‘Oye, me acabo de topar a Gael García entrando aquí a este restaurant’... Le pedí una foto y se portó muy grosero conmigo’”, indicó.

El influencer subrayó que quiso comprobar si, efectivamente, Gael García tenía una mala actitud.

Reacciones en redes sociales

La postura asumida por Gael García dividió comentarios. Mientras algunas personas consideraron que expresó soberbia, la mayoría de los comentarios fueron de respaldo.

En redes sociales, usuarios expresan apoyo al actor mexicano. Consideran razonable que haya mostrado desconcierto, pues estaba en un momento cotidiano y no en un set de grabación o una alfombra roja.

Algunos comentarios señalan:

  • “No se molestó porque lo saludas, se molestó porque lo grabas. Son dos cosas distintas”.
  • “La gente debe dejar de grabar a los demás sin su consentimiento”.
  • “Antes de ser figura pública, es ser humano. Él estaba platicando con sus amigos; estuvo mal que su fan lo interrumpiera y además lo grabara. Gael no estaba en una gala para estar disponible a atender gente”.
  • “En ningún momento se ve molesto, sinceramente. De hecho, lo interrumpieron en su espacio”.

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